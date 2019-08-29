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Число погибших при обрушении дома подо Львовом выросло до восьми

29 августа 2019, 11:09  •  50 • Украина
Число погибших при обрушении жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области увеличилось до восьми.
 
© Reuters
 

«Под завалами обнаружены тела восьми погибших (из них один ребёнок)», — говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на странице ведомства в Facebook. 

Отмечается, что в ходе работ были спасены семь человек, из них пять детей, которые госпитализированы с различными травмами. 

Ранее сообщалось, что результате взрыва газа в четырёхэтажном многоквартирном доме в городе Дрогобыч Львовской области погибли шесть человек. 

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