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Число несогласных с курсом правительства в России на 3% превысило число согласных - опрос

01 февраля 2019, 14:54  •  35 • Политика
Опрос "Левада-центра" показал, что число несогласных с тем курсом, которым движется страна, на 3% превысило долю тех, кто доволен политикой властей. При этом рейтинг одобрения президента остается высоким, а основные претензии возникли к правительству России.
В России до 45% возросло число граждан, считающих неправильным путь, по которому движется страна, утверждают социологи "Левада-центра".
Этот показатель достиг максимума за 12 лет. Число недовольных превысило долю тех, кто одобряет происходящие в стране процессы, на 3%. При этом еще 13% участников исследования не смогли дать однозначный ответ на поставленный вопрос.
По данным "Левада-центра", доля сомневающихся в верности курса страны выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом.
При этом, отмечает ВЦИОМ, рейтинг одобрения президента остается неизменно высоким — его действия считают верными 62% граждан. Это почти вдвое больше, чем у премьер-министра и правительства России.
Данные "Левада-центра" приводит РБК.

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