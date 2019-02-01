Число несогласных с курсом правительства в России на 3% превысило число согласных - опрос

Опрос "Левада-центра" показал, что число несогласных с тем курсом, которым движется страна, на 3% превысило долю тех, кто доволен политикой властей. При этом рейтинг одобрения президента остается высоким, а основные претензии возникли к правительству России.

В России до 45% возросло число граждан, считающих неправильным путь, по которому движется страна, утверждают социологи "Левада-центра".

Этот показатель достиг максимума за 12 лет. Число недовольных превысило долю тех, кто одобряет происходящие в стране процессы, на 3%. При этом еще 13% участников исследования не смогли дать однозначный ответ на поставленный вопрос.

По данным "Левада-центра", доля сомневающихся в верности курса страны выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

При этом, отмечает ВЦИОМ, рейтинг одобрения президента остается неизменно высоким — его действия считают верными 62% граждан. Это почти вдвое больше, чем у премьер-министра и правительства России.

Данные "Левада-центра" приводит РБК.