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Число евроскептиков растёт: Гаспарян объяснил, как выборы в ЕП отразятся на России

23 мая 2019, 23:24  •  3 • Политика
Российский журналист и политолог полагает, что рост популярности противников нынешней политики Евросоюза может положительно отразиться на отношениях стран - членов ЕС с Москвой. Впрочем, точных прогнозов эксперт пока не даёт.
Журналист и политолог из РФ Армен Гаспарян прокомментировал нынешнюю ситуацию вокруг выборов в Европарламент. Так, сегодня, 23 мая, уже проголосовали жители Нидерландов и Великобритании. В следующие дни выборы пройдут и в остальных странах континента.
Эксперт отметил тенденцию роста популярности так называемых евроскептиков. Согласно результатам предварительных опросов, консервативно-либеральная "Народная партия за свободу и демократию" может набрать до 15 % голосов.
Гаспарян подчеркнул, что у него нет никаких завышенных ожиданий, но, тем не менее, факт увеличения числа евроскептиков, негативно относящихся к нынешнему политическому курсу ЕС, остаётся фактом.
"Возможно, это станет дополнительным локомотивом для отмены антироссийских санкций в среднесрочной перспективе", - считает аналитик.
Гаспарян добавил, что в целом он считает европейский орган весьма своеобразной, но мало что решающей организацией, пишет Nation News. В целом политолог воздержался от каких-либо предметных прогнозов.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение ПАСЕ вернуть России право голоса.

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