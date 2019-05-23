Число евроскептиков растёт: Гаспарян объяснил, как выборы в ЕП отразятся на России

Журналист и политолог из РФ Армен Гаспарян прокомментировал нынешнюю ситуацию вокруг выборов в Европарламент. Так, сегодня, 23 мая, уже проголосовали жители Нидерландов и Великобритании. В следующие дни выборы пройдут и в остальных странах континента.

Эксперт отметил тенденцию роста популярности так называемых евроскептиков. Согласно результатам предварительных опросов, консервативно-либеральная "Народная партия за свободу и демократию" может набрать до 15 % голосов.

Гаспарян подчеркнул, что у него нет никаких завышенных ожиданий, но, тем не менее, факт увеличения числа евроскептиков, негативно относящихся к нынешнему политическому курсу ЕС, остаётся фактом.

"Возможно, это станет дополнительным локомотивом для отмены антироссийских санкций в среднесрочной перспективе", - считает аналитик.

Гаспарян добавил, что в целом он считает европейский орган весьма своеобразной, но мало что решающей организацией, пишет Nation News. В целом политолог воздержался от каких-либо предметных прогнозов.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение ПАСЕ вернуть России право голоса.