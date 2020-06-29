Число белых сократить, бумагу - запретить: Гаспарян прямо заявил о "вселенском безумии"

В США продолжаются беспорядки, связанные с убийством темнокожего мужчины сотрудником полиции. На этом фоне компания L’Oreal решила удалить из описания своих продуктов такие слова, как "белый", "отбеливающий", "светлый", "осветляющий". В России подобная практика, мягко говоря, была встречена с удивлением. Ранее о подобном высказалась актриса Кристина Чичерина. А политолог Армен Гаспарян в беседе с Царьградом ответил, что удивляться нечему. Более того, следует ждать новых запретов:

"Это закономерно. Когда всё, над чем шутили, становится явью. Когда, например, в Австралии государственная радиокомпания обсуждает, что надо запретить шахматы за расизм, из-за того, что у белых есть преимущество первого хода. Когда штат Миссури упраздняет существующий свой флаг, слова "белый", "отбеливающий" абсолютно естественно должны быть под запретом. Должны быть разрешены, на мой взгляд, только три цвета, только они имеют право хождения в мире, - иронизирует Гаспарян. - Это чёрный, чтобы никто не смог тебя обвинить в расизме, голубой и розовый. Чтобы ты показал солидарность с ЛГБТ. А все остальные цвета... Зачем? Ведь совершенно точно тебя будут в чём-то упрекать. И к этому всё и придёт. Ведь не надо иллюзий, то, что сейчас происходит - это ещё только начало".

Навскидку Армен Гаспарян предложил несколько вариантов запретов, которые могут ввести в ближайшее время:

"Это ежедневно подстёгивается. Если бы одуматься, наверное, просто вышли бы какие-нибудь уважаемые в обществе люди и сказали: послушайте, мы уже палку перегибаем, поэтому давайте остановимся. А так, я вам могу сказать: скоро запретят "Белый альбом" "Битлз", потому что он "белый", он так называется. Я подозреваю, что скоро потребуют бумагу какого-то другого цвета сделать. Потому что это оскорбительно для всех этих людей. И так далее, и так далее", - подчеркнул Гаспарян.

Что касается компании L’Oreal, Армен Гаспарян просто отметил, что бизнес хочет быть в тренде - использовать акцию в собственных интересах, для заработка, подстёгивания продаж.