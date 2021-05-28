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Численность войск России у украинских рубежей заставляет нервничать ЕС
28 мая 2021, 16:50 • 4 • Политика
Москве по дипломатическим каналам сообщили про опасения европейцев по поводу безопасности
Европу беспокоят напряженные отношения между Москвой и Киевом. В частности, многочисленное военное присутствие РФ у границ Незалежной вызывает опасения Брюсселя. Об этом российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову рассказал коллега из Словении Анже Логар. В пятницу, 28 мая, в Москве состоялись переговоры глав МИД двух стран.
По словам Логара, встреча была "конструктивной", хотя стороны и убедились, что по ряду вопросов их взгляды разнятся, передает "Спутник". В ходе переговоров министры обсудили не только двустороннюю повестку, но и более широкую внешнеполитическую проблематику. В частности, речь зашла про Украину.
"Мы выразили озабоченность по поводу увеличения российского военного присутствуя на российско-украинской границе",
– поделился Логар с журналистами, пояснив, что он представлял позицию Евросоюза.
Впрочем, Сергей Лавров тоже не стал миндальничать и дал понять коллеге из Словении, что именно Брюссель виновен в том, что взаимодействие между РФ и ЕС практически прекращено. По мнению главы МИД РФ, европейские власти сейчас руководствуются русофобскими взглядами меньшинства, хотя большинство этого не одобряет.
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