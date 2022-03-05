Чипируйтесь сами: Россия вышла из "великой перезагрузки"

Президента России Владимира Путина исключили из списка членов и партнёров Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Организаторы этой главной ярмарки тщеславия, считающие себя мировой элитой, вершителями судеб человечества и обладателями какого-то тайного знания, присоединились к глобальной русофобской истерии. Они хотят сказать, что наш президент недостоин быть членом этого, как они считают, "элитного клуба" ведущих мировых политиков и бизнесменов. Господа! Любой русский человек, побывавший в вашей компании, должен бежать на исповедь, а потом в баню – чтобы очистить себя от грязи, прилипшей к душе и телу.

В списках не значился

На сайте ВЭФ удалена личная страница президента России. По соответствующему запросу появляется сообщение "Извините, но мы не можем найти страницу, которую вы искали". Статьи, связанные с Россией, тоже удалены. В частности, исчезла публикация "Россия в мире". Странички всех других мировых лидеров, ранее присоединившихся к ВЭФ, на месте. Только Путин в этом списке теперь не значится. Мировая глобальная элита выдавила из своих сплочённых рядов российского лидера после того как он отдал приказ начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Скриншот страницы президента России на сайте ВЭФ. "Извините, но мы не можем найти страницу, которую вы искали". weforum.org

Не открою тайны, если скажу, что абсолютное большинство наших граждан, спрашивающих себя о месте и роли России в современном мире, не раз задавали себе и вполне конкретный вопрос: зачем члены правительства России и наших деловых кругов считали для себя святой обязанностью приезжать ежегодно в Давос? Да, понятно, в 90-е годы мы совершенно искренне пытались стать частью "цивилизованного мира" и примерить на себя "единственно правильную" капиталистическую модель общества. Но очень скоро к нам пришло отрезвление, поскольку сильную и независимую Россию никто на Западе в своих рядах видеть не хотел.

Мы поняли, что нас пытаются обмануть и ограбить, хотят разрушить нашу науку, образование, медицину и армию. Нам определили место в шестом (или двадцатом?) ряду недоразвитых (даже не развивающихся) стран. Но и после этого наши чиновники и олигархи считали для себя честью ежегодно летать в Давос и говорить что-то с умным лицом в телекамеру, теша себя мыслишкой о причастности к мировой элите. О том, в какой степени русские олигархи стали частью мировой элиты, стало кристально ясно в последние дни, когда официальные Лондон и Вашингтон вознамерились отобрать у всех русских толстосумов их яхты, самолёты и виллы.

Гений трансгуманизма и цифровизации

Но если бы дело заключалось только в факте тщеславной мировой тусовки политиков и богачей, то можно было бы махнуть на это рукой. ВЭФ – это площадка, на которой проговариваются и продвигаются идеи социальной инженерии, не имеющие ничего общего с благами человека. Основатель и бессменный руководитель Давосского форума Клаус Шваб является доктринёром, который бредит внедрением цифровых технологий во все сферы человеческой жизни, о чём о прямо говорит, называя это "четвёртой промышленной революцией". Шваб считает, что эта революция

изменит не только то, что мы делаем, но и то, кем мы являемся. Это повлияет на нашу идентичность и все связанные с ней проблемы: наше чувство частной жизни, наши представления о собственности, наши модели потребления, время, которое мы посвящаем работе и отдыху, а также на то, как мы развиваем нашу карьеру.

Только непонятно, зачем людям изменять свою идентичность? Неужели мы стали жить счастливее с появлением интернета и цифровых технологий, передающих терабайты информации с одного конца земли на другой за считаные секунды? Говоря простыми словами, Шваб строит прожекты превращения планеты в электронный концлагерь, где любое движение человека и даже его мысль, любая транзакция с деньгами (при том, что электронные деньги, по замыслу Шваба, должны заменить бумажные) и прочая его активность будут находиться под цифровым контролем.

Именно с площадки ВЭФ в мир несутся бредовые идеи о вживлении электронных имплантов в мозг человека, что полностью изменит его поведение и сделает его единым комплексом с компьютером якобы ради коллективного и индивидуального блага. Это и есть трансгуманизм, который продвигается в Давосе. Кто первый из нас вживит себе электронный чип? Пусть первым будет Клаус Шваб. А нам это не надо.

Планы на Россию

Давосский форум – дискуссионная площадка глобалистов, которые пытаются накрыть своей властью мир и, конечно, Россию. О планах в отношении нашей страны можно прочитать в разделе "Стратегические идеи и контекстуальная аналитика" на сайте ВЭФ. Вот какие требования там содержатся:

...для поддержания своего экономического роста и преобразований Россия должна сосредоточиться на изменениях в политике, которые будут способствовать дальнейшему развитию её незападного экономического и политического способа взаимодействия, обеспечивая при этом компромиссы с Западом и укрепляя институты глобального управления.

То есть политика наша не нравится, и Россия должна укреплять (внимание!) институты глобального управления. Кроме того,

радикальное изменение политики страны в целях адаптации к постсоветскому миру может помочь создать более привлекательные преимущества экономической интеграции и укрепить коллективную безопасность в пределах своей сферы влияния.

То есть нам отводят какую-то зону влияния. И на этом спасибо.

В октябре прошлого года совсем тихо, без помпы наше правительство и Давосский форум подписали меморандум о создании в России Центра четвёртой промышленной революции. С нашей стороны документ подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, со стороны ВЭФ – президент форума Берге Бренде.

Сегодня Россия находится в активной фазе формирования цифровой экономики, которая затрагивает все отрасли промышленности, социальной сферы и госуправления. <…> Основная цель создания российского Центра четвёртой промышленной революции – повышение узнаваемости России в мировом экспертном сообществе и возможность обмена с ВЭФ и его партнёрами по всему миру накопленным опытом и экспертизой,

– пояснил вице-премьер. Зачем нам повышать узнаваемость России в каком-то экспертном сообществе? Нас что, не знают? Каким опытом мы должны обмениваться? Не кажется ли, что за этими туманными фразами скрывается нечто совсем другое, чего от нас хотят скрыть? Вице-премьер Чернышенко ничего не объяснил.

Честно говоря…

Зато пояснения есть в книге Шваба "Великая перезагрузка" (Great Reset):

Мир больше не будет прежним, капитализм примет иную форму, у нас появятся совершенно новые виды собственности, помимо частной и государственной. Крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности, они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести ответственность ради общего блага.

Правда, никто и никогда не видел транснациональных компаний, которые имели хоть какую-то социальную ответственность. До сего момента все они занимались извлечением прибыли любой ценой. Что значит "социальная ответственность" корпораций? Шваб говорит о том, что корпорации должны будут взять на себя все функции государства, а государства с их границами должны отмереть. России это надо? В этой связи хотелось бы задать вопрос: может быть, хотя бы в связи с исключением президента Путина из партнёров ВЭФ в России остановят создание Центра четвёртой промышленной революции? И ещё вопрос. Кому в России вообще пришла мысль пускать этого козла – ВЭФ – в наш огород?

Россия ударила кулаком по столу и сказала Западу: хватит! И начала спецоперацию на Украине, чтобы себя защитить. Теперь вокруг России складывается такая ситуация, когда нас выгоняют отовсюду, везде закрывают для нас дверь, нас изолируют. Но кто это делает? Это делает тот мир, частью которого Россия и её народ быть не хотят. Мы не хотим быть частью погибающего Содома, который называется коллективным Западом. И этот Содом сам нас отторгает. Какой восторг! Только зачем мы так долго ждали?