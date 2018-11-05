Чиновница, заявившая, что «государство ничего не должно детям», обвинила журналистов в клевете

Глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что ее слова об отсутствии обязательств у государства перед гражданами вырваны из контекста.

Директор свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких, комментируя слова о том, что государство не должно ничего детям, а должны их родители, заявила, что сказанное было вырвано из контекста. Более того, по словам Глацких «такой фразы в принципе не было».

«Клевета. Такой фразы в принципе не было, - приводит слова чиновницы канал 360. - Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы».

Кроме того, Ольга Глацких добавляет, что не видела тиражируемое видео. Поэтому ей трудно объяснить, что именно там имеется в виду - «сложно комментировать, что тиражируют». В целом Глацких пояснила, речь шла о программе и проектах, которые были реализованы в области для молодежи. А вопрос, по ее словам, прозвучал из зала «относительно того, что государство мало дает и делает для молодежи».

Глацких попыталась шире объяснить сказанное журналистами 360. По ее словам, в части о родителях, где она говорит, что «государство не просило их рожать», речь шла о том, что «семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи». В свою очередь государство выполняет вспомогательные функции, уточнила чиновница, - «лишь помощник в этом вопросе».

Напомним, ранее СМИ представили видео с заявлением Глацких. Губернатор Куйвашев, посмотрев запись, выразил сожаление сказанным и отметил, что ждет чиновницу для беседы.