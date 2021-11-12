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Чиновница заявила о разгуле "большого китайского брата" в России: "Вы представить себе не можете"

12 ноября 2021, 02:50  •  83 • Политика
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о разгуле "большого китайского брата" в России и связала с этим одну из главных природных проблем. "Вы представить себе не можете", - произнесла чиновница.
Радионова выступила в Совете Федерации. Она чётко сформулировала проблему: "Большой китайский брат" у нас просто пылесосит всё, что только можно добыть". Эта фраза была ответом на вопрос одного из сенаторов. Он поинтересовался, как глава Росприроднадзора относится к идее уголовного наказания за нанесение ущерба редким растениям, занесённым в Красную книгу.
Чиновница отметила, что сколько бы ни давала разрешений, касающихся перемещения сосновых шишек, кабарги, гриба чаги, проблем меньше не становится.
"Сколько приходит мне звонков, просьб, вы просто представить себе не можете!" - произнесла Светлана Радионова.
Она добавила, что эта тема по количеству обращений уступает лишь проблеме доступа к водным объектам.
"По поводу Уголовного кодекса за изъятие и незаконную добычу краснокнижных растений, то мы целиком и полностью поддерживаем", - пояснила глава ведомства.
По её мнению, дело ещё и в традициях некоторых народов. Например, сбор трав в Горном Алтае - это часть образа жизни. Для людей, которые занимаются проблемами природы, уничтожение растений - это угроза биоразнообразию.

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