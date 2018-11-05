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Чиновница заявила детям, что государство им ничего не должно. «Должны ваши родители»

05 ноября 2018, 13:24  •  47 • Политика
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, по словам местных журналистов, заявила, что государство детям ничего не должно. Должны родители, а государство не просило рожать.
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, по информации региональных СМИ, заявила в ходе встречи со старшеклассниками и студентами в Кировограде, что «государство ничего не должно подрастающему поколению». По крайней мере, так ее цитируют журналисты.
Глацких, как пишет издание, отвечала на вопрос о финансировании детских проектов в муниципалитете.
«На сегодняшний день складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», - сказала Глацких.
СМИ приводят видеозапись заявления. Отметим, в записи есть пересказ вопроса, который был задан, по словам журналистов и дальше прямая речь. Сам вопрос в оригинальном виде не представлен.
В администрации Свердловской области слова чиновницы пока не разъяснили. С расширенным комментарием не выступала и сама Глацких.
Напомним, в России последние годы действует программа, нацеленная на повышение рождаемости. В том числе при рождении второго ребенка выдается материнский капитал. А с этого года гарантированы и выплаты при рождении первого ребенка. В конце 2017 года законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка приняла Госдума.
Глацких, продолжая беседу, отметила, государство вкладывается в молодежь мероприятиями, организация которых обходится не дешево. При этом, по словам чиновницы, зарплаты у ее коллег «трехкопеечные».
«Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняйте это и в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников. Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь», - заявила гостья, глядя на старшеклассников, пишет 66.ru, публикуя и запись заявления.

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