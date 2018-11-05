Чиновница заявила детям, что государство им ничего не должно. «Должны ваши родители»

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, по словам местных журналистов, заявила, что государство детям ничего не должно. Должны родители, а государство не просило рожать.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, по информации региональных СМИ, заявила в ходе встречи со старшеклассниками и студентами в Кировограде, что «государство ничего не должно подрастающему поколению». По крайней мере, так ее цитируют журналисты.

Глацких, как пишет издание, отвечала на вопрос о финансировании детских проектов в муниципалитете.

«На сегодняшний день складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», - сказала Глацких.

СМИ приводят видеозапись заявления. Отметим, в записи есть пересказ вопроса, который был задан, по словам журналистов и дальше прямая речь. Сам вопрос в оригинальном виде не представлен.

В администрации Свердловской области слова чиновницы пока не разъяснили. С расширенным комментарием не выступала и сама Глацких.

Напомним, в России последние годы действует программа, нацеленная на повышение рождаемости. В том числе при рождении второго ребенка выдается материнский капитал. А с этого года гарантированы и выплаты при рождении первого ребенка. В конце 2017 года законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка приняла Госдума.

Глацких, продолжая беседу, отметила, государство вкладывается в молодежь мероприятиями, организация которых обходится не дешево. При этом, по словам чиновницы, зарплаты у ее коллег «трехкопеечные».

«Дорогие ребята, у меня к вам огромная просьба. Меняйте это и в своих головах, и у знакомых, и у одноклассников. Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать все сами. Это ваша жизнь», - заявила гостья, глядя на старшеклассников, пишет 66.ru, публикуя и запись заявления.