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Чиновников России могут посадить в тюрьму на 12 лет за пытки. Закон внесён в Госдуму

20 декабря 2021, 10:20  •  81 • Политика
В Государственную Думу внесён законопроект о лишении представителей власти России свободы на срок до 12 лет за пытки.
В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому чиновников России могут лишить свободы за пытки. Согласно документу, за данное преступление предлагается установить наказание в виде тюремного срока на 12 лет.
Ранее сообщалось, что Госдума проведёт расследование из-за отсутствия слова "исключительно" в законе о школьных онлайн-ресурсах. Совет Федерации просит Госдуму сформировать согласительную комиссию, которая могла бы доработать законопроект и вновь направить его в Совфед.

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