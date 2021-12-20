Чиновников России могут посадить в тюрьму на 12 лет за пытки. Закон внесён в Госдуму

В Государственную Думу внесён законопроект о лишении представителей власти России свободы на срок до 12 лет за пытки.

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому чиновников России могут лишить свободы за пытки. Согласно документу, за данное преступление предлагается установить наказание в виде тюремного срока на 12 лет.

Ранее сообщалось, что Госдума проведёт расследование из-за отсутствия слова "исключительно" в законе о школьных онлайн-ресурсах. Совет Федерации просит Госдуму сформировать согласительную комиссию, которая могла бы доработать законопроект и вновь направить его в Совфед.