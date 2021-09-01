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Чиновников пересадят за русские ноутбуки: Власти изменили правила госзакупок
01 сентября 2021, 02:05 • 21 • Политика
Чиновников пересадят за русские ноутбуки и дадут им в руки русские планшеты. Власти изменили правила госзакупок, запретив приобретение устройств с иностранными микросхемами.
Запрещено включать в госзакупку ноутбуки, планшеты, компьютеры, серверы, интегральные микросхемы, смарт-карты и светотехническую продукцию.
В Минпромторге объяснили, что государственных заказчиков обязали применять правило "второй лишний" в отношении медицинского оборудования и некоторых видов электроники. Автор заявки не должен закупать импортную продукцию, если хотя бы одна компания предложила поставить отечественную электронику.
Это правило будет распространяться на охранно-пожарные сигнализации, мониторы, томографы, звуковую аппаратуру, аппараты для рентгенографии, комплексы для проведения эндоскопических исследований, коммуникационное оборудование, навигационную аппаратуру и некоторую другую электронику.
Чиновников пересадят за русские ноутбуки, но это только начало. Заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что в будущем доступ к иностранной электронике будет усложнён ещё больше. Впрочем, это касается только сфер, где присутствуют отечественные разработки, пишет телеканал "360".
Ранее посетителям международного военно-патриотического форума "Армия-2021" показали компьютер с русским "мозгом". Стало известно, когда Россия начнёт выпускать современные ПК, которые будут значительно дешевле зарубежных аналогов.
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