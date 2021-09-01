Чиновников пересадят за русские ноутбуки: Власти изменили правила госзакупок

Чиновников пересадят за русские ноутбуки и дадут им в руки русские планшеты. Власти изменили правила госзакупок, запретив приобретение устройств с иностранными микросхемами.

Запрещено включать в госзакупку ноутбуки, планшеты, компьютеры, серверы, интегральные микросхемы, смарт-карты и светотехническую продукцию.

В Минпромторге объяснили, что государственных заказчиков обязали применять правило "второй лишний" в отношении медицинского оборудования и некоторых видов электроники. Автор заявки не должен закупать импортную продукцию, если хотя бы одна компания предложила поставить отечественную электронику.

Это правило будет распространяться на охранно-пожарные сигнализации, мониторы, томографы, звуковую аппаратуру, аппараты для рентгенографии, комплексы для проведения эндоскопических исследований, коммуникационное оборудование, навигационную аппаратуру и некоторую другую электронику.

Чиновников пересадят за русские ноутбуки, но это только начало. Заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что в будущем доступ к иностранной электронике будет усложнён ещё больше. Впрочем, это касается только сфер, где присутствуют отечественные разработки, пишет телеканал "360".

Ранее посетителям международного военно-патриотического форума "Армия-2021" показали компьютер с русским "мозгом". Стало известно, когда Россия начнёт выпускать современные ПК, которые будут значительно дешевле зарубежных аналогов.