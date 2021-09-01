Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём ...
"Зеленскому даже некуда будет возвращаться": Политолог о роковой ошибк...
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и...
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипл...
Главная / Политика

Чиновников пересадят за русские ноутбуки: Власти изменили правила госзакупок

01 сентября 2021, 02:05  •  21 • Политика
Чиновников пересадят за русские ноутбуки и дадут им в руки русские планшеты. Власти изменили правила госзакупок, запретив приобретение устройств с иностранными микросхемами.
Запрещено включать в госзакупку ноутбуки, планшеты, компьютеры, серверы, интегральные микросхемы, смарт-карты и светотехническую продукцию.
В Минпромторге объяснили, что государственных заказчиков обязали применять правило "второй лишний" в отношении медицинского оборудования и некоторых видов электроники. Автор заявки не должен закупать импортную продукцию, если хотя бы одна компания предложила поставить отечественную электронику.
Это правило будет распространяться на охранно-пожарные сигнализации, мониторы, томографы, звуковую аппаратуру, аппараты для рентгенографии, комплексы для проведения эндоскопических исследований, коммуникационное оборудование, навигационную аппаратуру и некоторую другую электронику.
Чиновников пересадят за русские ноутбуки, но это только начало. Заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Василий Шпак заявил, что в будущем доступ к иностранной электронике будет усложнён ещё больше. Впрочем, это касается только сфер, где присутствуют отечественные разработки, пишет телеканал "360".
Ранее посетителям международного военно-патриотического форума "Армия-2021" показали компьютер с русским "мозгом". Стало известно, когда Россия начнёт выпускать современные ПК, которые будут значительно дешевле зарубежных аналогов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





21
Источник
Похожие новости
31 августа 2021, 22:25
За что Кремль "искренне ненавидит" Зеленского: В Киеве назвали главную причину
31 августа 2021, 22:25
На Украине пообещали со страшной силой "лупить" Россию
31 августа 2021, 22:25
"Не благодарите": Захарова подсказала Киеву, как сократить Русь-Украину
31 августа 2021, 22:25
Байден должен указать Украине её место: Business Insider дал совет по переговорам с Зеленским
31 августа 2021, 22:25
Байдена призвали раскрыть Зеленскому правду об интересах США на Украине
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 августа 2021, 22:25
Сотни убитых талибов* или крах Панджшера: Что происходит в непокорённой провинции
31 августа 2021, 22:25
За что Кремль "искренне ненавидит" Зеленского: В Киеве назвали главную прич...
31 августа 2021, 22:25
"Не благодарите": Захарова подсказала Киеву, как сократить Русь-Украину
31 августа 2021, 22:25
Байден должен указать Украине её место: Business Insider дал совет по переговорам с З...
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?&...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
31 августа 2021, 01:20
Россия отказалась поддержать резолюцию СБ ООН по Афганистану: Постпред назвал причины
28 августа 2021, 05:30
На Львовщине найден труп американского военного
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"
28 августа 2021, 09:10
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в фольклор: "Хотите анекдот?"
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
31 августа 2021, 05:00
Байден сделал "подарок Кремлю". Жители США в недоумении: "Причём тут вообще украинцы?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.