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Чиновников не выпустят из России? Кремль рассказал о мерах борьбы с пандемией коронавируса
12 марта 2020, 02:35 • 39 • Политика
Кремль рассказал о мерах борьбы с коронавирусом, который ВОЗ объявила пандемией. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва прислушается к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Таким образом, чиновников могут не выпустить из России.
По словам Пескова, пока Москва не получала каких-либо новых рекомендаций медиков, все публичные мероприятия президента Владимира Путина проходят в обычном режиме. Но необходимые меры предосторожности в Кремле приняты.
"По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет", - сказал Песков.
Кроме того, он указал, что власти России внимательно следят за развитием ситуации с COVID-19. И к рекомендациям ограничить зарубежные командировки чиновников прислушаются.
В то же время представитель Кремля указал, что подготовка к празднованию Дня Победы идёт в штатном режиме.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией. К настоящему моменту общее число заражённых превысило 118 тысяч человек, скончалось 4291.
Вирус затронул уже 114 стран.
В России в среду выявили ещё восемь случаев заражения.
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