Чиновников не выпустят из России? Кремль рассказал о мерах борьбы с пандемией коронавируса

По словам Пескова, пока Москва не получала каких-либо новых рекомендаций медиков, все публичные мероприятия президента Владимира Путина проходят в обычном режиме. Но необходимые меры предосторожности в Кремле приняты.

"По сегодняшнему дню вы видите, что все мероприятия идут в обычном режиме, никаких ограничений нет", - сказал Песков.

Кроме того, он указал, что власти России внимательно следят за развитием ситуации с COVID-19. И к рекомендациям ограничить зарубежные командировки чиновников прислушаются.

В то же время представитель Кремля указал, что подготовка к празднованию Дня Победы идёт в штатном режиме.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией. К настоящему моменту общее число заражённых превысило 118 тысяч человек, скончалось 4291.

Вирус затронул уже 114 стран.

В России в среду выявили ещё восемь случаев заражения.