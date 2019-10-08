Чиновников наберут без блата и кумовства

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08 октября 2019, 14:54  •  92 • В России

За неполный день заявки на всероссийский кастинг будущих министров и топ-менеджеров прислали 46 тысяч человек. Регистрация продлится три недели. Анкеты закончат принимать 27 октября.

Испытания им предстоят спартанские. В прошлый раз участников заставляли прыгать со скалы на тарзанке, ложиться под танк, плыть на байдарке по горной реке. Так организаторы вбивали подопечным командные качества.

Но в этот раз правила на «Лидерах России» изменились. Теперь у испытуемых проверят склонность к здравоохранению, науке, образованию, финансам или технологиям. Ну, чтобы медики шли в свое министерство, а нефтяники - в своё.

Отбор лучших идёт через тесты. Сжульничать не выйдет. Победителей пропустят через сито проверок и собеседований в Москве.

— Сейчас, на мой взгляд, решающий момент для каждого человека. Либо ты продолжаешь разговаривать, либо берёшь ответственность за свою судьбу, начинаешь действовать, - поделился первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко. - Страшно? Конечно страшно. Потому что конкуренция жесткая. Потому что на конкурс приходят много квалифицированных управленцев. Потому что предстоят жесткие тесты и экзамены. А вы помните, что с прошлого года ив сделали ряд дополнительных проверок. Потому что честность в отборе принципиальна. За этим жестко следит наблюдательный совет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги «Лидеров России» за 2 года

426 269 заявок на участие

180 539 участников допущены до дистанционного этапа

5 975 полуфиналистов

600 финалистов

207 победителей

150 назначений

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