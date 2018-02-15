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Чиновников хотят пересадить на отечественные «Лады»

15 февраля 2018, 17:54  •  206 • В России

У российских госслужащих хотят отнять заморские Форд и Ауди и пересадить на отечественные бизнес-седаны Lada Vesta Signature. Мол, хоть иномарки и собирают на российских заводах, маржа с их продажи все равно уходит за рубеж. А тут наши автоумельцы разработали новую бизнес-модель машины, на которой российскому чиновнику выехать в свет не стыдно. Кстати, Владимир Путин собирается пересесть на отечественный «Кортеж», сравнимый с немецким Mercedes S-класса.

Депутат Госдумы Василий Власов, уловив веяния, направил запрос по отечественным авто министру промышленности Денису Мантурову. Надо сказать, что «Кортеж» стоит от 6 миллионов рублей, а Lada Vesta Signature, как полагают, обойдется в один миллион рублей.

- Идея родилась после поездки с Владимиром Жириновским в Самарскую область, - поделился с «КП» Власов. - У нас депутатов обслуживает транспортная компания Управделами президента. Она чаще использует Ford Mondeo. Это интересно выглядит со стороны, когда мои коллеги критикуют Запад, требуя импортозамещения, а потом садятся в американский Ford. А вот Lada Vesta Signature ориентирована на госзакупки и использование ее во властных структурах.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уже начал обновлять свой автопарк - он выплачивает кредит за вторую Lada Vesta.

- Еще два года назад я предлагал запретить иномарки для чиновников, - поделился с «КП» депутат. - Из всей Думы только я имею моральное право на такие предложения. У меня две Lada Vesta. Купил их в кредит. Первую за 600 тысяч рублей, а вторую - за 800 тысяч. За вторую еще выплачиваю кредит. У нас многие думские Форды намотали по 200-300 тысяч километров. Они неуютные, давно провоняли освежителями воздуха. Их нужно выставить на торги, продать и закупить Лады для депутатов. Можно даже в «ноль» выйти - и почти ничего не доплачивать.

НЕМЦОВ ПРОВАЛИЛСЯ С «ВОЛГАМИ»

Вице-премьер Борис Немцов в 1997-м году пробил специальный указ Бориса Ельцина о пересадке чиновников на отечественное авто. Политик раскручивал нижегородский ГАЗ с его «Волгами» (Немцов был губернатором в этом регионе). Но преодолеть саботаж со стороны чиновников не смог. Борис Ефимович считал, что затея провалилась, потому что сам Ельцин не показал примера и продолжал ездить на иномарках.

А КАК У НИХ?

«КП» посмотрела, где политики выбирают отечественные авто.

В Германии - Audi;

Во Франции - Citroen;

В Италии - Lancia Thema;

В Великобритании - Jaguar;

В Китае - FAW Hong Qi HQE;

В Японии - Toyota;

В Америке - Ford;

В Чехии - Skoda;

СКОЛЬКО ТРАТЯТ НА МАШИНУ

- Министры и их замы – не больше 2,5 миллионов рублей;

- Главы федеральных агентств - не больше 2 миллионов рублей.

- Руководители или замы структурных подразделений федеральных госорганов – не больше 1,5 миллионов рублей.

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