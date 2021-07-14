Чиновники заставляют олимпийцев предать семью и Родину

Это позор. Олимпийский комитет России распространил памятки о том, как спортсменам вести себя с журналистами и в социальных сетях. По мнению спортивных чиновников, нельзя говорить, что Крым наш, и вообще лучше молчать.

На Олимпиаде в Японии спортсмены из России не будут выступать под русским флагом. И на форме у них не будет ничего, напоминающего о России. Такие санкции наложены на них – формально из-за допинговых скандалов, реально, понятно, в логике холодной войны Запада против России. Сегодня я впервые в жизни этому порадовался, потому что если наши спортсмены станут в Японии общаться с людьми по памятке, опубликованной Олимпийским комитетом, то лучше уж пусть никто не догадывается, что они наши. Меньше будет позора.

Без гимна, без флага, без Крыма

Памятка эта, ко всему прочему, неприятно напоминает о временах СССР, когда, выехав за границу, советскому человеку лучше было держать язык за зубами и слушаться "старшего группы". Чтобы случайно не выдать, что в СССР нет в свободной продаже джинсов и жвачки. Напоминает, потому что лучший ответ спортсмена на вопрос западной прессы, по мнению чиновников, звучит так: "No comment". Молчи, дурак, говорит спортсмену чиновник. Лучше молчи, мало ли что ты брякнешь, оправдывайся потом за тебя перед начальством.

На месте спортсмена, которому чиновник такое посоветовал, я бы посоветовал чиновнику в ответ этим советом подтереться. Но ужас в том, что этот первый совет чиновника – не главный. Дальше – больше.

На вопрос "Чей Крым?" спортсмену из России (но не представляющему Россию и не имеющему права выступать под флагом своей страны) предлагается отвечать так:

Спорт должен оставаться вне политики.

То есть сказать, что Крым – русский, он – часть России, нельзя. Почему нельзя? Ну, наверное, во избежание международного скандала.

На вопрос о харассменте (почему об этом должны спрашивать человека из олимпийской сборной? Потому что на Западе тема модная, а Россия дикая, у нас тут, видите ли, мужчины до сих пор перед дамами открывают двери, подают пальто и даже, о ужас, целуют пальчики. И вообще предпочитают дам мужчины тут у нас, перед Западом просто стыдно)... Так вот, на вопрос о харассменте надо отвечать так: "Я с этим никогда не сталкивалась (-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

"Во многих странах" политика государства и транснациональных корпораций направлена на то, чтобы мужчины и женщины не заводили нормальных семей. Не делали детей. Не жили нормальной человеческой жизнью. Именно для того, чтобы всего этого не было, "во многих странах" придумали этот самый харассмент, а также браки однополых пар. Нормальный человек именно так и должен отвечать на вопрос "о харассменте": "Господа, это ваши проблемы в ваших головах". Но нормальные люди и спортивные чиновники типа "как бы чего не вышло" – это животные разных видов.

И только на вопрос "о нейтральном статусе российских спортсменов" предлагается дать более или менее патриотичный ответ:

Я всё равно представляю свою Родину, и это большая честь, хотя и хотелось бы слышать государственный гимн России, потому что это всегда очень эмоциональный момент.

Вялый ответ предлагается, конечно, но правильный.

Вот только… Как может человек, только что расписавшийся в равнодушии к традиционной семье и в том, что не готов и не собирается защищать границы своей Родины, дать правильный ответ про флаг и гимн? Какие эмоции он должен испытывать под звуки гимна Родины, если эта Родина, по его мнению, может обойтись без Крыма?

На войне как на войне

Тут надо понимать одну очень важную вещь. Сообщение "спорт вне политики" является неверным и лживым. Спорт – не "вне политики". Спорт – это сублимация войны. Страны не бросают в бой своих солдат. Но спортсмены в несмертельных поединках защищают не менее, чем честь Родины. Её славу. Её историю. Её право быть великой державой. Поэтому неприемлемы для нормального человека (и, кстати, редко выигрывают) "миллионеры в спортивной форме". Если не готов умереть за Родину – не получается того сверхусилия, которое приносит победу.

Потому и лишают русскую команду знаков принадлежности к Родине, что спорт – это часть политики и часть холодной войны.

Потому и сборная России без флага и гимна – отвратительна. Участие её в соревнованиях – хуже, чем ошибка. А инструкции, которые выданы этой сборной для общения с прессой, инструкции про "спорт вне политики" – это глупость или измена.

… А сегодня с утра по телевизору показывали нашу женскую команду по регби. Как она собралась и полетела на Олимпиаду. Такие красивые, весёлые, храбрые девчонки. Юные совсем. Им досталась "группа смерти" с законодателями мод в мире регби – с Англией и Новой Зеландией. Им будет очень трудно. Мне не хочется верить, что хотя бы одна из них не сможет, прямо глядя в глаза журналисту, правильно ответить на вопрос "Чей Крым?".