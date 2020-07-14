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Чиновники заплатят за ошибки в документах: Глава Курской области принял жёсткие меры
14 июля 2020, 23:00 • 19 • Политика
Глава Курской области оштрафовал чиновников за орфографические ошибки в официальных документах. "После последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию", - заявил губернатор.
Чиновников Курской области оштрафовали за орфографические ошибки в официальных документах. Губернатор региона Роман Старовойт объяснили это тем, что устал наблюдать ошибки в официальной переписке.
Глава Курской области отметил, что даже одна неверно поставленная запятая может радикально изменить смысл написанного. А он только за последний год порядка шести-семи раз натыкался на орфографические ошибки в официальных письмах.
Старовойт добавил, что в настоящий момент среди сотрудников его администрации и кандидатов в кадровый резерв проходит тестирование на знание русского языка. Губернатор отметил, что в администрации есть должность корректора, но даже после его проверки в документах обнаруживаются ошибки.
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