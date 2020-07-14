Чиновники заплатят за ошибки в документах: Глава Курской области принял жёсткие меры

Чиновников Курской области оштрафовали за орфографические ошибки в официальных документах. Губернатор региона Роман Старовойт объяснили это тем, что устал наблюдать ошибки в официальной переписке.

Глава Курской области отметил, что даже одна неверно поставленная запятая может радикально изменить смысл написанного. А он только за последний год порядка шести-семи раз натыкался на орфографические ошибки в официальных письмах.

"Раньше за это делал устные замечания, но после последних двух случаев пришлось прибегнуть к дисциплинарному взысканию: лишил виновных премии за квартал", - цитирует РБК слова губернатора.

Старовойт добавил, что в настоящий момент среди сотрудников его администрации и кандидатов в кадровый резерв проходит тестирование на знание русского языка. Губернатор отметил, что в администрации есть должность корректора, но даже после его проверки в документах обнаруживаются ошибки.