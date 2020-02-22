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Чиновники за 3 дня нашли работу женщине и её сыну после жалобы Путину

22 февраля 2020, 21:09  •  73 • Политика
Спросившей Путина о возможности жизни на 10 800 рублей пенсии женщине нашли работу и предложили заодно трудоустроить сына. "Она будет развозить документы. Женщина также рассказала, что работу ищет её сын. Ему также предложили рассмотреть предложение о трудоустройстве", - отчитались чиновники.
Жительнице Санкт-Петербурга, посетовавшей президенту России Владимиру Путину на пенсию в 10,8 тысячи рублей в месяц, помогли найти работу. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского района Северной столицы.
В минувшую среду глава государства посетил Петербург и пообщался с местными жителями. Одна из собеседниц пожаловалась российскому лидеру на то, как трудно прожить на пенсию в 10,8 тысячи рублей. Президент согласился, что на такие деньги прожить сложно, и рассказал о принимаемых мерах по исправлению ситуации.
В пятницу, 21 февраля, стало известно, что обратившейся к Путину женщине нашли работу. Ей предложили место в медицинском учреждении. Там же предложили работу и её сыну, который служил в зенитно-ракетных войсках, но теперь испытывает сложности с трудоустройством.
"Ей предложили работу в медицинском учреждении района, она согласилась. Она будет развозить документы. Женщина также рассказала, что работу ищет её сын. Ему также предложили рассмотреть предложение о трудоустройстве", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы администрации Приморского района Петербурга.

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