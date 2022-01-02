Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это ...
Байден расстроил Зеленского после разговора с Путиным
Кедми назвал три страны, которым следует "смириться" перед Россией: Ин...
Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
Главная / Политика

Чиновники взялись за экспорт леса. Ставки выросли

02 января 2022, 02:15  •  147 • Политика
Россия расширяет ограничения на экспорт леса. Правительство увеличило ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов, чья влажность превышает 22%, а толщина и ширина - больше 10 см.
В России 2 января вступили в силу дополнительные ограничения на вывоз из страны необработанной древесины под видом пиломатериалов. Соответствующее решение приняли в правительстве России.
Речь идёт о повышении ставок на экспорт отдельных видов лесоматериалов, чья влажность превышает 22%, а толщина и ширина - больше 10 см. Причём повышение довольно значительное.
Раньше ставка на такие лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляла 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубический метр соответственно. Теперь же ставка составляет 200 евро для хвойных пород древесины и от 250 до 370 - для ценных лиственных пород.
Это сделано для увеличения объёма экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие,
- объяснили ограничение в Минпромторге.
Напомним, что проблема вывоза леса из России является далеко не новой. Однако наконец появились серьёзные шаги для её решения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



147
Источник
Похожие новости
01 января 2022, 22:45
Глава Крыма предсказал крах Киева после "бандеровского шабаша"
01 января 2022, 22:45
Что нельзя преемнику Путина: Жириновский рассказал о новом запрете для будущего президента России
01 января 2022, 22:45
"Смертоносная пятёрка": В США назвали самое страшное оружие России
02 января 2022, 00:30
Двойник Путина и паника холодца: Три острых политических шутки Норкина, покоривших зрителя
02 января 2022, 00:30
На Украине заявили о "правах" на четыре региона России
02 января 2022, 00:30
ВСУ прикрылись мирными гражданами Донбасса. В ход пошла даже школа
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 января 2022, 22:45
Глава Крыма предсказал крах Киева после "бандеровского шабаша"
01 января 2022, 22:45
Что нельзя преемнику Путина: Жириновский рассказал о новом запрете для будущего прези...
02 января 2022, 00:30
Двойник Путина и паника холодца: Три острых политических шутки Норкина, покоривших зр...
02 января 2022, 00:30
На Украине заявили о "правах" на четыре региона России
02 января 2022, 00:30
ВСУ прикрылись мирными гражданами Донбасса. В ход пошла даже школа
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2021, 09:00
Оставленный "ради Украины" в Средиземноморье авианосец объяснили русские: "Это большой посыл!"
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
01 января 2022, 12:50
Уставших от Украины немцев в новогоднюю ночь "добил" Шольц: "Это новый вызов"
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
01 января 2022, 11:05
Зеленский закрыл Украину для кораблей России и насмешил русских: "Шо, опять?!"
26 декабря 2021, 09:50
Россия подставляет плечо украинской экономике
31 декабря 2021, 03:00
На Западе подсказали России, как лучше "вторгаться" на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.