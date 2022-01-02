|
Чиновники взялись за экспорт леса. Ставки выросли
02 января 2022, 02:15 • 147 • Политика
Россия расширяет ограничения на экспорт леса. Правительство увеличило ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов, чья влажность превышает 22%, а толщина и ширина - больше 10 см.
В России 2 января вступили в силу дополнительные ограничения на вывоз из страны необработанной древесины под видом пиломатериалов. Соответствующее решение приняли в правительстве России.
Речь идёт о повышении ставок на экспорт отдельных видов лесоматериалов, чья влажность превышает 22%, а толщина и ширина - больше 10 см. Причём повышение довольно значительное.
Раньше ставка на такие лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляла 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубический метр соответственно. Теперь же ставка составляет 200 евро для хвойных пород древесины и от 250 до 370 - для ценных лиственных пород.
- объяснили ограничение в Минпромторге.
Напомним, что проблема вывоза леса из России является далеко не новой. Однако наконец появились серьёзные шаги для её решения.
Подпишитесь на нас
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 декабря 2021, 09:00
|
26 декабря 2021, 22:05
|
01 января 2022, 12:50
|
26 декабря 2021, 12:45
|
01 января 2022, 11:05
|
26 декабря 2021, 09:50
|
31 декабря 2021, 03:00