Чиновники взялись за экспорт леса. Ставки выросли

Россия расширяет ограничения на экспорт леса. Правительство увеличило ставки на экспорт отдельных видов лесоматериалов, чья влажность превышает 22%, а толщина и ширина - больше 10 см.

В России 2 января вступили в силу дополнительные ограничения на вывоз из страны необработанной древесины под видом пиломатериалов. Соответствующее решение приняли в правительстве России.

Речь идёт о повышении ставок на экспорт отдельных видов лесоматериалов, чья влажность превышает 22%, а толщина и ширина - больше 10 см. Причём повышение довольно значительное.

Раньше ставка на такие лесоматериалы для хвойных пород и дуба составляла 10%, но не менее 13 и 15 евро за кубический метр соответственно. Теперь же ставка составляет 200 евро для хвойных пород древесины и от 250 до 370 - для ценных лиственных пород.

Это сделано для увеличения объёма экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие,

- объяснили ограничение в Минпромторге.

Напомним, что проблема вывоза леса из России является далеко не новой. Однако наконец появились серьёзные шаги для её решения.