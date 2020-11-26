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Чиновники выписали себе премии и… сэкономили на стариках 500 млрд: Скандал обрастает новыми деталями

26 ноября 2020, 19:50  •  185 • Политика
Госдума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года, что позволит сэкономить 500-550 миллиардов рублей. При этом ранее в проект бюджета на 2021 год заложили 201 миллиард рублей на премии чиновникам. "Они руководствуются логикой такого, знаете, шулера за карточным столом", - комментирует экономист Антон Любич.
Депутаты Госдумы в четверг, 26 ноября, приняли законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Почему в парламенте продолжают принимать людоедские решения, Царьграду рассказал экономист Антон Любич.
По его словам, ответом на этот вопрос является знаменитая цитата Дмитрия Медведева: "Денег нет, но вы держитесь". То есть в бюджете банально нет денег. А закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года позволит сэкономить где-то 500-550 миллиардов рублей.
Экономист указал, что у чиновников, по сути, было три варианта действий. Во-первых, можно было бы поднять налоги, но это непопулярная мера. Во-вторых, можно сократить расходы на чиновников и армию, но это тоже не вариант. В-третьих, можно заморозить накопительную пенсию, которую кто-то не получит лет через 15.
Теоретически непопулярная мера, но сегодня никто не заметит. Повышение налогов заметят сегодня, сокращение зарплат военных заметят сегодня. Об урезании расходов на здравоохранение в текущей ситуации вообще говорить кощунственно, - объяснил Антон Любич в интервью Царьграду.
Он напомнил, что до пандемии COVID-19 оптимизация здравоохранения была важной составной частью экономии бюджетных средств многие годы. Что, собственно говоря, привело к сегодняшней ситуации.
Комментируя скандал с 201 миллиардом рублей на премии чиновникам в проекте бюджета на 2021 год, экономист отметил, что тут всё дело в приоритетах. Сугубо в приоритетах, ни в чём другом.
Они руководствуются логикой такого, знаете, шулера за карточным столом. Ты выбираешь способ, как достать карту из рукава, который не заметят окружающие. Но это не перестаёт от этого быть шулерством, - подчеркнул Антон Любич.

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