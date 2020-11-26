Чиновники выписали себе премии и… сэкономили на стариках 500 млрд: Скандал обрастает новыми деталями

Депутаты Госдумы в четверг, 26 ноября, приняли законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Почему в парламенте продолжают принимать людоедские решения, Царьграду рассказал экономист Антон Любич.

По его словам, ответом на этот вопрос является знаменитая цитата Дмитрия Медведева: "Денег нет, но вы держитесь". То есть в бюджете банально нет денег. А закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года позволит сэкономить где-то 500-550 миллиардов рублей.

Экономист указал, что у чиновников, по сути, было три варианта действий. Во-первых, можно было бы поднять налоги, но это непопулярная мера. Во-вторых, можно сократить расходы на чиновников и армию, но это тоже не вариант. В-третьих, можно заморозить накопительную пенсию, которую кто-то не получит лет через 15.

Теоретически непопулярная мера, но сегодня никто не заметит. Повышение налогов заметят сегодня, сокращение зарплат военных заметят сегодня. Об урезании расходов на здравоохранение в текущей ситуации вообще говорить кощунственно, - объяснил Антон Любич в интервью Царьграду.

Он напомнил, что до пандемии COVID-19 оптимизация здравоохранения была важной составной частью экономии бюджетных средств многие годы. Что, собственно говоря, привело к сегодняшней ситуации.

Комментируя скандал с 201 миллиардом рублей на премии чиновникам в проекте бюджета на 2021 год, экономист отметил, что тут всё дело в приоритетах. Сугубо в приоритетах, ни в чём другом.