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Чиновники тянут до осенних выборов, чтобы объявить о новом этапе пенсионной реформы - Пронько

30 июля 2019, 00:09  •  18 • Политика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу, так как цель прошлой не достигнута, сообщают эксперты, основываясь жесткой критике Кудрина в адрес действующей пенсионной системы. "Чиновники тянут до осенних выборов, чтобы объявить о новом этапе пенсионной реформы", - считает экономический обозреватель Юрий Пронько.
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу. Об этом заявили эксперты после сокрушительной критики главы федерального ведомства Алексея Кудрина в адрес действующей пенсионной системы. Возможные планы Счетной палаты прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Он напомнил слова Кудрина о том, что пенсионная реформа 2018 года не достигла своей цели - сбалансировать пенсионную систему и повысить пенсионное обеспечение в стране. То есть он фактически признал, что сэкономить на пенсиях стариков за счёт повышения пенсионного возраста не удалось.
"За шесть лет ее реализации коэффициент замещения не превысил 35%", – заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, выступая в Государственной Думе.
Речь идет о соотношении средней пенсии и средней зарплаты, которую получал человек до выхода на заслуженный отдых. В европейских странах этот коэффициент составляет 60%. А чтобы у российского пенсионера он составлял хотя бы 40% - пенсия должна равняться примерно 24 тысячам рублей. По самым оптимистичным расчётам, этого удастся достигнуть не раньше 2024 года.
"При нынешних темпах развития экономики это будет весьма проблематично, либо на эти цели придется направить деньги из Фонда национального благосостояния. Это первый провал", - отмечает Пронько в эфире передачи "Сухой остаток" на Царьграде.
Второй провал, по мнению экономического обозревателя, состоит в том, что отмена индексации пенсий работающим пенсионерам не только не добавила денег в Пенсионный фонд, но напротив - сократила поступления. Работающие пенсионеры начали переходить в теневой сектор экономики, чтобы не лишаться индексации пенсии.
"Благодаря этой мере, которую так лоббировал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, бюджету страны нанесен серьезнейший урон", - подчеркивает Пронько.
По его информации, бюджет России за прошлый год потерял около 300 миллиардов рублей только в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц. Кроме того, ПФР, Фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования на этой авантюре лишились еще порядка 500 миллиардов рублей.
"Страну поставили на уши, подняли пенсионный возраст, а эффекта - ноль. Кудрин уже заявил, что пенсионную систему не удается сбалансировать даже произведенным повышением пенсионного возраста", - отмечает Пронько.
Фактически глава Счетной палаты признал, что гражданам России врали, что после реформы произойдут положительные изменения - их как не было, так и нет, указывает экономический обозреватель. Чиновникам прежде чем что-либо предлагать, стоит хорошенько подумать, так как речь идет о судьбах миллионов российских граждан, подчеркивает он.
"Поэтому они (чиновники) и тянут до осени, чтобы после выборов заявить о новом этапе пенсионной реформы – т.н. индивидуальном пенсионном капитале. И здесь стоит очень серьезный вопрос: вводить новый налог на зарплаты или нет? Если да, будут серьезные недовольства, если нет, кто же поверит тем, кто уже неоднократно врал?" - подводит итог Юрий Пронько.

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