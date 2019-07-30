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Чиновники тянут до осенних выборов, чтобы объявить о новом этапе пенсионной реформы - Пронько
30 июля 2019, 00:09 • 18 • Политика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу, так как цель прошлой не достигнута, сообщают эксперты, основываясь жесткой критике Кудрина в адрес действующей пенсионной системы. "Чиновники тянут до осенних выборов, чтобы объявить о новом этапе пенсионной реформы", - считает экономический обозреватель Юрий Пронько.
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу. Об этом заявили эксперты после сокрушительной критики главы федерального ведомства Алексея Кудрина в адрес действующей пенсионной системы. Возможные планы Счетной палаты прокомментировал экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Он напомнил слова Кудрина о том, что пенсионная реформа 2018 года не достигла своей цели - сбалансировать пенсионную систему и повысить пенсионное обеспечение в стране. То есть он фактически признал, что сэкономить на пенсиях стариков за счёт повышения пенсионного возраста не удалось.
Речь идет о соотношении средней пенсии и средней зарплаты, которую получал человек до выхода на заслуженный отдых. В европейских странах этот коэффициент составляет 60%. А чтобы у российского пенсионера он составлял хотя бы 40% - пенсия должна равняться примерно 24 тысячам рублей. По самым оптимистичным расчётам, этого удастся достигнуть не раньше 2024 года.
Второй провал, по мнению экономического обозревателя, состоит в том, что отмена индексации пенсий работающим пенсионерам не только не добавила денег в Пенсионный фонд, но напротив - сократила поступления. Работающие пенсионеры начали переходить в теневой сектор экономики, чтобы не лишаться индексации пенсии.
По его информации, бюджет России за прошлый год потерял около 300 миллиардов рублей только в виде неуплаченного налога на доходы физических лиц. Кроме того, ПФР, Фонд обязательного медстрахования и Фонд социального страхования на этой авантюре лишились еще порядка 500 миллиардов рублей.
Фактически глава Счетной палаты признал, что гражданам России врали, что после реформы произойдут положительные изменения - их как не было, так и нет, указывает экономический обозреватель. Чиновникам прежде чем что-либо предлагать, стоит хорошенько подумать, так как речь идет о судьбах миллионов российских граждан, подчеркивает он.
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