Чиновники теперь законно будут покупать себе золотые унитазы и шёлковые ковры. Медведев снял запрет - Пронько

Ранее стало известно, что правительство запустило процесс так называемой регуляторной гильотины, по которой должны радикально снизиться административные требования к бизнесу. Однако суть скрывается в конкретных деталях, отмечает Пронько.

По документу, подписанному премьером Дмитрием Медведевым, аннулированы нормативные акты в сфере надзора и контроля качества, которые действовали в стране ещё со времён Советского Союза.

"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Нынешнее правительство решило отказаться не только от надзора и контроля за качеством выпускаемой и продаваемой в России продукции, но и послать всех нас к праматери истории с советским законом о запрете покупать роскошь за счёт бюджетных денег, в нашем случае - за счёт российских налогоплательщиков. Отныне не только Пенсионный фонд, который возводит себе дворцы в городах и весях России, но и другие госконторы смогут позволить себе шикарные особняки, укомплектованные предметами роскоши", - отмечает Пронько в программе "Сухой остаток".

В своё время МВД поймали на приобретении кровати, которая, как говорилось в описании заявки на госзакупку, сделана из "натуральной вишни, декорированной ручной резьбой, покрыта у изголовья и изножья тонким слоем золота - 24 карата", напомнил ведущий.

"Тогда разразился грандиозный скандал, и покупка за счёт российских налогоплательщиков не состоялась. В современной российской истории неоднократно ловили за руку мэров, губернаторов и других чиновников на попытке обустроить свои кабинеты по высшему разряду. Каждый раз "слугам народа" приходилось врать и изворачиваться. Отныне у них этой проблемы нет. Её одним росчерком пера снял премьер Медведев, отменив запрет на роскошь в госучреждениях", - констатирует Пронько.

Получается, что в Советском Союзе и в нынешней России - кардинально противоположные приоритеты, отмечает ведущий.

"Тогда чиновники служили народу и Отечеству, сейчас же - лишь своей "пятой точке", которой они протирают кресла в шикарных кабинетах", - заключает Пронько.