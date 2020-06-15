Чиновники с судимостью остаются во власти

Скандал в Сибири: и.о. мэра города Славгорода стал человек, только недавно вышедший из тюрьмы и имеющий ещё не снятую судимость. Причём сидел он не за какую-то мелочь: будучи силовиком, подбрасывал невиновным гражданам наркотики. «Позвольте, но как же он служил в очистке?» – раздаются теперь недоумённые голоса. Что ж, недоумевать стоило четыре года назад, когда принимался соответствующий закон. Теперь же чиновники с судимостью в стране не то что не редкость, а унылая обыденность.

Дело Дмитрия Петракова если чем и удивляет, то только скоростью перемещения из лагерного барака в администрацию. В своё время он служил опером в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков и, как иные его коллеги, решил искусственно подправить статистику задержаний. Однако Следственный комитет эти потуги не оценил – Петракова задержали и в 2016 году суд приговорил к трём с половиной годам лишения свободы.

Отнеслись, впрочем, к бывшему оперу по-свойски. Срок дали небольшой, а затем ещё, видимо, и скостили, раз уже в мае 2019 года вышедший на свободу Петраков занял должность председателя комитета по ЖКХ и экологии, а затем стал и.о. первого заместителя мэра! Поговаривали, что причина проста: якобы мэр Славгорода Сергей Горбунов сам из бывших силовиков, вот и помог товарищу по службе.

29 мая Горбунов был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей. После этого и.о. главы города автоматически стал Петраков. Известие о его судимости, к тому же до сих пор непогашенной, поначалу взбудоражило умы. Но оказалось, что криминала никакого нет – всё по закону.

Ещё в 2016 году в Госдуму был передан законопроект, запрещающий лицам с неснятой или непогашенной судимостью работать на муниципальной службе. Однако думцы сочли, что такой запрет вводить не стоит. В результате действует норма: на госслужбу с судимостью и правда не берут (хотя при этом на должности в госведомствах умудрялись проникать даже криминальные авторитеты. – Ред.), а вот на муниципальную – пожалуйста. Она вроде как считается менее значимой, хотя ещё вопрос, что важнее – госдолжность в каких-нибудь Нижних Подмышках или муниципальный пост в городе-миллионнике. Как бы то ни было, норма определена – и кто теперь скажет, что Петракова нельзя было принимать на работу? Этика? Да ладно вам, взрослые ж люди… Пусть преступник, зато человек хороший. Проверенный. Член системы. Как же не порадеть такому?

Да и вообще, чего все так привязались к несчастному Петракову? Разве он такой один на всю большую страну? Вот, к примеру, Новочеркасск – столица донского казачества. В октябре прошлого года там арестовали мэра – в сообщении СК прозвучали слова «взятка» и «2,6 млн рублей». По заведённому порядку возглавить город в отсутствие руководителя должен первый зам. Но вот незадача – первого зама Сергея Басакевича ещё за полгода до этого взяли при получении 1 млн рублей. Есть, правда, и.о. первого зама – Лариса Конюшинская, дама опытная и цепкая. Единственный минус – судимая. Будучи директором департамента строительства, приняла работы по строительству бассейна, существовавшего разве что на бумаге. Компания-застройщик получила за недострой 41 млн рублей, а Конюшинская – два года условно и дальнейшее повышение по службе.

Впрочем, всё это детский сад. Серьёзные люди так не работают. Брали бы пример с недавнего мэра Пятигорска Льва Травнева. В расцвет периода частного предпринимательства и рэкета он вместе с подельниками оказался под следствием за вымогательство. По идее, дальше должен был последовать суд, однако уголовное дело в милиции было «утеряно». Спустя два года Травнева арестовали уже за убийство. 16 томов уголовного дела отправили на доследование, где они вновь… правильно, потерялись! После этого Травнева уже не тревожили по мелочам – он стал директором «Пятигорскгаза», депутатом городской думы, а в 2006 году – главой Пятигорска, просидев на этой должности 11 лет, пока случайно не выяснилось, что представленный им диплом о высшем образовании насквозь фальшивый. И что же, Травнева выгнали с позором? Нет, ценного кадра губернатор Ставропольского края назначил своим представителем на Кавминводах. В конце апреля Травнев вновь возглавил Пятигорск, однако через неделю его задержали по обвинению в былых экономических преступлениях. Интересно, на этот раз уголовное дело потеряется вновь?