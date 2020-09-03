Чиновники прячутся в своих кабинетах, пока Россия теряет людей

Демографический провал и вырождение грозят России по итогам текущего года, если следовать данным аналитиков. Как сообщалось ранее, новые данные - это предварительная оценка, которая была опубликована в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на 2024-2030 годы.

При этом, отмечает ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько, в части демографии цифры "убийственные". "Согласно демографическому прогнозу Росстата, сокращение населения выйдет на пик в 2026-м. В этот период страна, вдумайтесь, будет терять по 583,5 тысячи человек в год, а миграционный приток не будет перекрывать его даже наполовину. Это страшные цифры. И они связаны прежде всего с сокращением рождаемости. Вот на мой взгляд, мы, русские, не отдаём себе вообще отчёт, в какой ситуации мы оказались", - отметил он.

Учредитель Царьграда Константин Малофеев подчёркивает, что народосбережение является высшим приоритетом государственной политики. Но почему-то именно это не хотят замечать, понимать и исполнять чиновники и бюрократы.

"Где эта демография, которая легла бы в основу принятия тех или иных актов правительства, любых движений нашей власти? Этого по-прежнему нет. Нельзя сказать, что вообще все настолько же бездушны. Это не так: президент представил конкретные меры по поддержке многодетных семей, и они должны помочь", - отметил он.

И всё же среди чиновников царит пресловутый "бухгалтерский подход". И происходит колоссальный разрыв - между теми целями, задачами, которые ставит президент и которые выглядят совершенно разумно, обоснованно, а следом - феноменальный разрыв в исполнении.

И исполнители предпочитают отсиживаться в кабинетах, а не решать поставленные задачи. Прийти к руководству и доложить, что не справились, страшнее для них, чем демографическая яма в стране.

"И самое важное - демографическое обоснование же можно сделать. Положите его в основание любой федеральной целевой программы, национального проекта. И всё встанет на место, сразу станет понятно: таджиками и киргизами нашу демографическую проблему не решить", - подчеркнул Малофеев.