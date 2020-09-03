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Чиновники прячутся в своих кабинетах, пока Россия теряет людей

03 сентября 2020, 10:40  •  86 • Политика
Численность населения России в текущем году, по предварительным данным, может уменьшиться на 158 тысяч человек. Это максимум за последние 14 лет. Выход на положительную динамику по приросту населения ожидается к 2022 году.
Демографический провал и вырождение грозят России по итогам текущего года, если следовать данным аналитиков. Как сообщалось ранее, новые данные - это предварительная оценка, которая была опубликована в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на 2024-2030 годы.
При этом, отмечает ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько, в части демографии цифры "убийственные". "Согласно демографическому прогнозу Росстата, сокращение населения выйдет на пик в 2026-м. В этот период страна, вдумайтесь, будет терять по 583,5 тысячи человек в год, а миграционный приток не будет перекрывать его даже наполовину. Это страшные цифры. И они связаны прежде всего с сокращением рождаемости. Вот на мой взгляд, мы, русские, не отдаём себе вообще отчёт, в какой ситуации мы оказались", - отметил он.
Учредитель Царьграда Константин Малофеев подчёркивает, что народосбережение является высшим приоритетом государственной политики. Но почему-то именно это не хотят замечать, понимать и исполнять чиновники и бюрократы.
"Где эта демография, которая легла бы в основу принятия тех или иных актов правительства, любых движений нашей власти? Этого по-прежнему нет. Нельзя сказать, что вообще все настолько же бездушны. Это не так: президент представил конкретные меры по поддержке многодетных семей, и они должны помочь", - отметил он.
И всё же среди чиновников царит пресловутый "бухгалтерский подход". И происходит колоссальный разрыв - между теми целями, задачами, которые ставит президент и которые выглядят совершенно разумно, обоснованно, а следом - феноменальный разрыв в исполнении.
И исполнители предпочитают отсиживаться в кабинетах, а не решать поставленные задачи. Прийти к руководству и доложить, что не справились, страшнее для них, чем демографическая яма в стране.
"И самое важное - демографическое обоснование же можно сделать. Положите его в основание любой федеральной целевой программы, национального проекта. И всё встанет на место, сразу станет понятно: таджиками и киргизами нашу демографическую проблему не решить", - подчеркнул Малофеев.

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