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Чиновники предложили молодежи Колумбии отказаться от тестирования на "омикрон"

07 января 2022, 19:20  •  116 • В мире
Чиновники предложили молодежи Колумбии отказаться от тестирования на штамм "омикрон" и сразу уходить на самоизоляцию.
Власти Колумбии попросили молодых граждан с симптомами "омикрона" отказаться от прохождения тестирования на коронавирусную инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фернандо Руис Гомес.
По данными медиков, 70% новый случаев заболевания связаны напрямую с новым штаммом COVID-19. При этом вакцинация населения позволила укрепить иммунитет людей. Судя по всему, власти пытаются снизить нагрузку на систему здравоохранения из-за нового штамма.
Поэтому молодежи с симптомами "омикрона" (насморк, температура, головная боль) рекомендуется учти на семидневную самоизоляцию. Если речь идет вакцинированных, то им разрешено выходить из домов в масках, но избегать встреч с теми, у кого слабый иммунитет.
Маленьким детям, старикам и гражданам с хроническими заболеваниями по-прежнему стоит обращаться к врачам за помощью. Медики продолжат делать себе тесты при появлении симптомов коронавируса и уходить на самоизоляцию.

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