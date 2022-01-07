Чиновники предложили молодежи Колумбии отказаться от тестирования на "омикрон"

Чиновники предложили молодежи Колумбии отказаться от тестирования на штамм "омикрон" и сразу уходить на самоизоляцию.

Власти Колумбии попросили молодых граждан с симптомами "омикрона" отказаться от прохождения тестирования на коронавирусную инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фернандо Руис Гомес.

По данными медиков, 70% новый случаев заболевания связаны напрямую с новым штаммом COVID-19. При этом вакцинация населения позволила укрепить иммунитет людей. Судя по всему, власти пытаются снизить нагрузку на систему здравоохранения из-за нового штамма.

Поэтому молодежи с симптомами "омикрона" (насморк, температура, головная боль) рекомендуется учти на семидневную самоизоляцию. Если речь идет вакцинированных, то им разрешено выходить из домов в масках, но избегать встреч с теми, у кого слабый иммунитет.

Маленьким детям, старикам и гражданам с хроническими заболеваниями по-прежнему стоит обращаться к врачам за помощью. Медики продолжат делать себе тесты при появлении симптомов коронавируса и уходить на самоизоляцию.