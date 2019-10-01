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Чиновники пострадавших от паводка районов получат премии на 336 млн рублей
01 октября 2019, 05:54 • 94 • Политика
Депутаты заксобрания Иркутской области предложили региональным властям предусмотреть в бюджете средства на премии муниципальным служащим за участие в ликвидации последствий паводка. Сейчас в бюджете заложено 336 млн рублей на премии областным гражданским служащим, сообщил вице-спикер заксобрания Александр Ведерников в понедельник, 30 сентября.
«Мы находим 336 млн рублей областным служащим, возможно, заслуженно, но не вспомнили о муниципалитетах, у которых просто нет денег на премирование своих сотрудников», — приводит слова парламентария ТАСС.
Как пояснил Ведерников, не все госслужащие принимали участие в ликвидации последствий паводка, поэтому можно предположить, что отдельные чиновники получат премию в размере годового дохода.
Наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Погибли 25 человек, еще 750 были госпитализированы. Паводок подтопил около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. В числе наиболее пострадавших оказался Тулунский район.
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