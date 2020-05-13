Чиновники пошли против народа дважды: нарушили Конституцию, бесплатных масок не дали - юрист

В Кировской области местный юрист Ярослав Михайлов пожаловался на должностных лиц регионального правительства, подав заявление в областное СУ СК России. Отмечается, что заявление им подано "в связи с введением масочного режима и непринятием мер со стороны наших органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций".

Юрист полагает, что чиновники, вводя масочный режим в регионе, дважды пошли против народа. Во-первых, нарушили требования статьи 56 Конституции РФ, создав ограничения для граждан. В этой статье, в частности, указывается на возможность отдельных ограничений прав и свобод с указанием пределов и срока их действия в условиях чрезвычайного положения. Ярослав Михайлов напомнил, что и в регионе, и в России в целом чрезвычайное положение не введено.

В данном случае юрист усмотрел превышение чиновниками своих полномочий.

Во-вторых, введя масочный режим, чиновники не озаботились бесплатной раздачей защитных средств населению. И тут тоже, судя по словам юриста, прослеживается нарушение конституционных прав граждан. В качестве примера Михайлов привёл статью 41 Конституции РФ, согласно которой граждане нашей страны могут получить бесплатную медицинскую помощь за счёт бюджетных средств, страховых взносов и других поступлений. А согласно Федеральному закону от 21.12.1994 г. №68-ФЗ, также имеют право и на защиту жизни и здоровья. То есть обеспечить эту самую защиту жизни и здоровья населения должно государство. Те самые чиновники.