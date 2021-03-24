Чиновники попали. Мишустин предлагает конфискации

Правительство внесло в Госдуму проект закона, позволяющего изымать с банковских счетов чиновников средства, превышающие их официальные доходы. Необходимость ускоренного роста экономики в условиях внешнего давления диктует потребность усиления борьбы с коррупцией, являющейся одним из главных тормозов развития страны. Именно на это направлены усилия правительства Мишустина – Белоусова.

Правительство Мишустина – Белоусова намерено расправиться с коррупционерами. Белый дом внёс в Государственную думу поправки к федеральным законам "О противодействии коррупции" и "О банках и банковской деятельности", которые подразумевают возможность изъятия с банковских счетов чиновников средств, превышающих их официальные доходы. Помимо самих чиновников наблюдение будет установлено за их семьями. То есть записать несколько миллионов на супругу или же несовершеннолетних детей не получится.

Данный шаг полностью укладывается в стратегию президента и правительства по борьбе с коррупцией. К сожалению, результат не всегда оправдывает ожидания. Тем не менее манёвра у коррупционеров остаётся всё меньше.

Можно сколько угодно говорить о том, что Россия – страна коррупционеров. Действительно, коррупционная проблема является одним из главных тормозов развития страны. Однако эффективно бороться с ней можно только тогда, когда имеешь необходимые инструменты. Как показывает опыт Китая, даже "высшая мера наказания" не может избавить страну от коррупции. Вместе с этим уповать на мораль чиновников, говоря о том, что "казнокрадство – это плохо", также бессмысленно. Необходимо лишить государственных служащих самой возможности воровать. Константин Малофеев не раз говорил, что "чиновники не представляют, они страшно оторвались. И для того чтобы не отрывались, они должны быть либо народными депутатами близко к народу, либо профессиональными чиновниками, назначенными по большому конкурсу и с большой ответственностью за то, что они делают".

Сделать это можно лишь через развитие технологий, позволяющих отслеживать движение как безналичных средств, так и банкнот. В годы своей работы в налоговой службе Михаил Мишустин смог выстроить великолепно работающую систему цифровизации. Эффективное применение новых технологий позволило добиться впечатляющих результатов. Так, за 10 лет работы Мишустина во главе ФНС собираемость налогов выросла в несколько раз. То есть был нанесён сокрушительный удар по теневому сектору российской экономики.

Однако с коррупционной проблемой всё гораздо сложнее. Даже если взять под контроль расходы семей чиновников, у последних остаётся место для манёвра. Это друзья, доверенные лица и т. д. Поэтому предлагаемая мера правительства, безусловно, осложнит жизнь потенциальным коррупционерам, но полностью взяточничество не искоренит.

Несколько лет назад была введена похожая мера, однако она касалась исключительно изъятия у казнокрадов земельных участков, объектов недвижимости, автомобилей и ценных бумаг. С каждым годом объём выявленных нарушений рос. Так, к 2020 году он достиг изъятия имущества коррупционеров на общую сумму в 74 млрд рублей. Тем не менее мера не распространялась на банковские счета чиновников. Но и этого мало, в борьбе с коррупцией необходимо задействовать совершенно разные методы.

Именно для борьбы с казнокрадством и нужен цифровой рубль, о необходимости введения которого говорил академик Глазьев ещё несколько лет назад. При эмиссии национальной криптовалюты возможно присвоить каждому рублю уникальный код. Это будет преследовать сразу две цели.

Во-первых, каждый цифровой рубль станет возможным отслеживать в режиме онлайн. Для этого нет необходимости запрашивать информацию у банков, платёжных систем и так далее.

Во-вторых, при эмиссии возможно задать параметры, согласно которым каждый рубль получится потратить только на определённые цели. Например, на строительство больницы или школы. Если эти деньги органы местной исполнительной власти захотят вывести либо потратить не по назначению, то операция будет моментально заблокирована.

Таким образом, новую меру правительства Мишустина – Белоусова следует рассматривать как составную часть антикоррупционной работы правительства. В конце концов, борьба с коррупцией является не только моральным, но и прагматичным делом. Чем больше денег будет освоено неэффективно – тем меньше ресурсов останется у Мишустина для развития экономики. Особенно это актуально в условиях обострения международной геополитической обстановки.