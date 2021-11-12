Чиновники получили выволочку в Госдуме. Тишина стояла гробовая

Чиновники получили выволочку в Госдуме от коллеги, депутата и режиссёра Николая Бурляева. Тишина стояла гробовая.

Бурляев говорил о плачевном состоянии культуры в России. Она стала частью рынка, превратившись из искусства в доходный промысел. Это началось ещё в 1990-х, но продолжается и сейчас.

По мнению режиссёра, увеличивать финансирование культуры необходимо, но это ничего не изменит, пока будет царствовать идеология вседозволенности.

"Чиновники будут раздавать гранты инсталляциям детородных органов на петербуржском мосту, антиисторическим, антихристианским фильмам и спектаклям, пьесам, пропагандирующим однополую любовь между школьниками и откровенную русофобию. И это всё поддерживалось государством", - произнёс Николай Бурляев.

Чиновники получили от него выволочку в Госдуме. Бурляев упомянул о законе 1992 года, принятом при Ельцине, когда властям запретили влиять на культуру, позволив людям искусства как угодно трактовать исторические и современные события.

"Наша Дума должна сделать, быть может, самое главное - принять мировоззрение Государства Российского, выражающее идеалы нации", - считает депутат.

Он выступил за введение нравственной цензуры. Правительство должно "не позволять проповедовать на площадях что кому в голову взбредёт".

Во время речи Николая Бурляева тишина в зале стояла гробовая.