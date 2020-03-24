Чиновники перешли на чтение сказок. Израиль по-своему решил бороться с коронавирусом

В таких условиях сложнее всего приходится родителям, у которых дети дошкольники или ученики младших классов. Из-за закрытых школ и детских садов они тоже постоянно находятся дома, и родителям необходимо организовывать их досуг, уделять им побольше внимания. При этом многие из родителей продолжают работать, но уже из дома.

Чтобы немного помочь согражданам, президент Израиля Реувен Ривлин, которого, к слову, в стране называют "национальным дедушкой", начал онлайн читать детям сказки, чтобы в это время их родители могли заняться другими делами.

"Я знаю, что это нелёгкое время и что дети дома, даже если мы все любим быть вместе как семья, это вызов. Я приглашаю вас присоединиться и провести время. Я читаю замечательную, мудрую книгу Леи Гольдберг "Сдаётся квартира". Читайте вместе со мной, всей семьей или просто с детьми (и не торопитесь выпить кофе или взять телефон)", - обратился к соотечественникам президент.

Надо отметить, что к Ривлину в Израиле относятся с огромным уважением и любовью за его отзывчивость и человечность.

Как известно, в Израиле в ночь на пятницу, 20 марта, с целью предотвращения распространения коронавируса, был введён режим чрезвычайного положения сроком на 7 дней. В этот период израильтянам предписано не покидать свои дома и квартиры, если в этом нет острой необходимости. Также запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места.

Запрещено собираться группами более 10 человек, а также нельзя принимать дома гостей. В лифтах необходимо ездить строго по одному человеку. За нарушение этих правил налагается штраф.