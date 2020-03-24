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Чиновники перешли на чтение сказок. Израиль по-своему решил бороться с коронавирусом
24 марта 2020, 02:35 • 34 • В мире
Из-за карантина, объявленного в ряде стран из-за распространения коронавируса, многим людям приходится совмещать заботу о близких с работой и выполнением домашних обязанностей. Президент Израиля решил помочь своим согражданам и немного отвлечь детей, прочитав им сказки онлайн.
В таких условиях сложнее всего приходится родителям, у которых дети дошкольники или ученики младших классов. Из-за закрытых школ и детских садов они тоже постоянно находятся дома, и родителям необходимо организовывать их досуг, уделять им побольше внимания. При этом многие из родителей продолжают работать, но уже из дома.
Чтобы немного помочь согражданам, президент Израиля Реувен Ривлин, которого, к слову, в стране называют "национальным дедушкой", начал онлайн читать детям сказки, чтобы в это время их родители могли заняться другими делами.
Надо отметить, что к Ривлину в Израиле относятся с огромным уважением и любовью за его отзывчивость и человечность.
Как известно, в Израиле в ночь на пятницу, 20 марта, с целью предотвращения распространения коронавируса, был введён режим чрезвычайного положения сроком на 7 дней. В этот период израильтянам предписано не покидать свои дома и квартиры, если в этом нет острой необходимости. Также запрещено посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места.
Запрещено собираться группами более 10 человек, а также нельзя принимать дома гостей. В лифтах необходимо ездить строго по одному человеку. За нарушение этих правил налагается штраф.
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