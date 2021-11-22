Чиновники очень любят охоту. На том их и ловят

Самая шумная браконьерская история этой осени разыгралась вокруг депутата Рашкина и подстреленной им лосихи. Но похожие сюжеты периодически разворачиваются и в регионах. Складывается впечатление, что силовики по всей стране открыли сезон охоты на элитных браконьеров. Что за этим может стоять?

Сюжет: Коррупция, Экология

Будущее Рашкина уже практически определено. Генпрокуратура направила в Думу представление о снятии с него депутатской неприкосновенности и, надо полагать, единороссы с радостью отберут мандат у надоедливого оппозиционера. По статье о браконьерстве обвиняемому может грозить штраф 500 тыс. рублей или даже лишение свободы до двух лет. Понятно, что депутат, даже если его вина будет доказана, может рассчитывать на минимальное наказание. И сумма 500 тыс. Рашкина не смущает. Он уже сейчас заявил, что пытается купить для Саратовской области живую лосиху. Однако пока дело не дошло до суда, статусный подозреваемый ещё имеет шанс выкрутиться. И прецеденты такие уже были.

Николаю Валуеву простили бобра

Депутат-боксёр Николай Валуев предпочитает крупные мишени, но не прочь застрелить и бобра.

Так, восемь лет назад в сомнительную историю попал депутат от «Единой России» боксёр Николай Валуев. Тогда он опубликовал в соцсетях фотографию с охотничьими трофеями – медведем, уткой и бобром. Недоброжелатели подняли шум, чем вынудили депутата предъявить общественности лицензии на отстрел медведя и утки. А вот с бобром вышла заминка: документа не оказалось. Оно и понятно: животные эти занесены в Красную книгу, так что лицензии быть и не могло. Однако уголовного дела по поводу браконьерства на Валуева так и не завели. СКР по Архангельской области пришёл к выводу, что действия депутата не образуют состава преступления. «Добыча бобра не причиняет крупного ущерба животному миру Архангельской области», – отметили следователи, в связи с чем материалы проверки были направлены в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса для принятия решения в порядке административного производства. Какое решение было принято в региональном министерстве, история умалчивает. Но в самом плохом для Валуева случае ему всего-навсего пришлось бы уплатить штраф. Похоже, что Валерий Рашкин и его адвокаты будут стремиться к тому, чтобы повторить этот сценарий.

(Фото: Youtube.com)

Безнаказанно охота сходила с рук и политикам-регионалам. Этим летом в интернете наделала много шума фотография, на которой некий охотник сфотографировался с трупами сотен гусей. Из тушек на снегу была выложена надпись: «Чукотка 2021». Местные правоохранители начали проверку, но закончилась она ничем. Журналистам всё же удалось с высокой долей достоверности определить, кто был на фото. Охотником, предположительно, оказался депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко. Впрочем, сам он свою причастность к этой охоте отрицал, заявив, что фотография сфальсифицирована. Правда, пользователи соцсетей тут же нашли фотографии с убитыми птицами, которые Крамаренко сам выкладывал в своём телеграм-канале. Но местных следователей всё это уже не интересовало. Между тем появилась информация, что поохотиться на Чукотку время от времени прилетала едва ли не вся руководящая верхушка Магаданской области.

А по весне на сомнительной охоте засветился депутат Курганской областной думы Денис Хахалов. В Сети появилось видео, на котором видно, как политик вместе с товарищами переезжает на снегоходе ещё живого раненого волка. Затем охотники, смеясь, засовывают ружьё в пасть покалеченному животному. Проверку по этому факту правоохранители не начинали несколько месяцев. Однако в ходе думской кампании Хахалову досталось: бывшие однопартийцы назвали его живодёром и исключили из своих рядов. Лишь только после этого появилось уголовное дело по факту незаконной охоты, чем оно закончится, остаётся только гадать.

Сергей Левченко и спящий медведь

(Фото: Youtube.com)

Также на тормозах в 2018 году было спущено дело о расстреле в берлоге спящего медведя, в котором фигурировал тогдашний губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Тогда в Сеть попало видео. «Свита» подвела губернатора к берлоге, в которой спал медведь. Кто-то из подручных вручил Левченко ружьё и указал на голову медведя. Тот пальнул в животное с расстояния в несколько шагов, после чего охотники радостно бросились делать фото с убитым медведем. Прокуратура поначалу усмотрела в случившемся признаки незаконной охоты. Но пресс-служба губернатора опубликовала объяснение: «Это был медведь-шатун, на которого жаловались местные жители. Он представлял реальную опасность для людей. Его загнали в берлогу и отстрелили. На выложенных в интернете кадрах уже финальная стадия». Этим объяснением надзорное ведомство удовлетворилось, тем более что министерство лесного хозяйства Иркутской области показало заявку на отстрел шатуна. Тем дело и закончилось. Только в соцсетях сибирские охотники ещё какое-то время недоумевали. Ведь медведь на видео выглядит хорошо отъевшимся и крепко спящим в своей берлоге и вовсе не похож на худого взъерошенного агрессивного шатуна.

Впрочем, везёт не всем. В октябре при охоте на лося задержали вице-губернатора Рязанской области Михаила Семёнова, вице-мэра Рязани Алексея Пустовалова и руководителя управления Россельхознадзора Олега Наумова. Дело закончилось отставкой Семёнова. Станет ли он фигурантом уголовного дела, пока непонятно. А тем временем в Якутии на браконьерстве погорели сразу несколько высокопоставленных силовиков. Среди них – судья Дмитрий Иванов, пристав Григорий Иванов и сотрудник ФСБ Арнольд Герасимов. При задержании у них изъяли трупы 13 оленей и соболя. Силовики углубились на 10 километров в зону, где охота запрещена, однако утверждают, что просто заблудились.

Последние случаи примечательны тем, что скандалы возникали не постфактум из-за опубликованных случайно фотографий, – нарушителей брали с поличным. Складывается впечатление, что браконьеров отлавливали целенаправленно. А вот что за этим стоит, толком неизвестно. Хотя вряд ли можно предположить, что высокопоставленных чиновников начали брать без какой-либо причины. Скорее популярное среди чиновных випов развлечение стало весьма удобным инструментом подковёрной борьбы, который теперь используется вовсю. И цель здесь – не посадить, а вызвать скандал и сместить с должности.

Хотя порой подобные истории завершаются иначе. Так, в 2009 году на Алтае разбился вертолёт Ми-171, экипаж которого участвовал в охоте на архаров. При крушении среди погибших семи человек был полномочный представитель президента в Госдуме Александр Косопкин. В апреле 2009 года СКР завёл уголовное дело по факту незаконной охоты. Обвиняемыми проходили трое выживших пассажиров. Однако суд пришёл к выводу, что следователи не представили достаточно доказательств их участия в убийстве зверей.

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