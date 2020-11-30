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Чиновники не послушались Путина, а после объяснили: "Мы ж сибиряки..."

30 ноября 2020, 11:50  •  189 • Политика
Владимир Путин во время телемоста сделал замечание чиновникам Усолья-Сибирского, где введён режим чрезвычайной ситуации локального характера. Он просил чиновников поберечь себя, но те не подчинились. А позже объяснили своё упрямство: "Мы ж сибиряки..."
Прошедшую неделю президент России Владимир Путин закончил серией совещаний. Он не только побывал в Сарове, но и поговорил с чиновниками о проблемных вопросах в Иркутской области. Вице-премьер Виктория Абрамченко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин вышли на видеосвязь с президентом.
До телемоста они стояли на улице в шапках и капюшонах, но перед беседой с главой государства сняли головные уборы. На улице был 20-градусный мороз. Увидев, что все принимавшие участие в телемосте стоят без шапок, Путин обратился к собравшимся:
"Наденьте шапки, холодно - уши замёрзнут. Серьёзно, оденьтесь. Ну что вы?"
Никто из участников пресс-конференции не подчинился. Однако позже, как отмечают журналисты "Радио КП", говорившие с Путиным объяснили своё упрямство. Так, цитата Торопкина вошла в эфир программы "Москва. Кремль. Путин". В беседе с Павлом Зарубиным - ведущим выпуска чиновник сказал, что включение было недолгим, и все участники телемоста решили потерпеть.
"Первое лицо государства, прямой эфир... Мы же сибиряки", - добавил Торопкин.

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