Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Главная / В мире

Чиновники Минфина разозлили половину России решением о массовых сокращениях

22 октября 2020, 23:40  •  42 • В мире
Минфин выступил с радикальной идеей - провести колоссальные сокращения как в МВД, так и в армии. Эти предложения обескуражили население страны.
Ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько назвал инициативы ведомства Антона Силуанова настоящей провокацией.
"Первым пунктом проекта реформы вооружённых сил предлагается сократить штатную численность военнослужащих на 10%. Ещё одним способом экономии чиновники Минфина называют увеличение сроков использования вещевого имущества или замену его денежной компенсацией. Вот представьте себе: монетизация носков, белья, бушлата… Оптимизация расходов на армию включает предложение убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. И так далее, и тому подобное. Ранее аналогичное предложение ведомство господина Силуанова подготовило и в отношении МВД. Это диверсия, нет?" - задаётся ведущий вопросом.
Как отметил учредитель Царьграда, глава Общества "Двуглавый Орёл" Константин Малофеев, проблема в том, что чиновники порой даже не осознают, как в обществе могут аукнуться их "реформы".
"Контрреволюционная деятельность, которая записана в задачах Общества "Двуглавый Орёл", состоит не только в том, чтобы когда всё плохо и по улице уже бегают люди с "коктейлями Молотова", хватать их за руку и помогать правоохранительным органам. Она заключается в том, чтобы эти действия чиновников не привели к подобной ситуации. Они там, сидя в кабинетах, оторвавшись от реальности, собственно говоря, не понимают последствий", - отметил Малофеев.
Инициатива, выдвинутая ведомством Силуанова, - не что иное, как обычный бухгалтерский минфиновский подход: чиновникам, по сути, всё равно, как отзовётся народ, у них же дебет с кредитом должен сойтись.
И весь вопрос в том, что они полагают, будто их решения не отзываются на людях. Но ведь это не так: предлагаемые инициативы Минфина попросту разозлили половину России.
И в итоге этот гнев после может излиться не на конкретного чиновника, а в целом на власть. А значит, если интерпретировать это даже на свежем примере Белоруссии, всё недовольство выльется на улицы.
"Человек уйдёт на улицу, он начнёт бунтовать. Как это было в Белоруссии. После этого происходит революция, Лукашенко, допустим, меняется на кого-то другого. Этот кто-то очень быстро распродаёт, приватизирует предприятия белорусской экономики. Они, соответственно, закрываются, как закрылись предприятия в Польше, Венгрии, и это становится местом потребления товаров из Германии. Люди уезжают на заработки сантехниками в Европу, и на этом заканчивается белорусское экономическое чудо, которое при Лукашенко можно назвать экономическим чудом по сравнению с ситуацией на Украине, например. Вот что такое революция, которая произошла вроде бы по понятным соображениям - ясно, что был повод. Но только привело это не к тому, что думали люди, не к улучшению их положения, не к улучшению ситуации вообще. После этого они сидят в задумчивости, чешут голову и говорят: "Что мы наделали…" Контрреволюционная деятельность заключается именно в том, чтобы указывать на ошибки власти, на ошибки правительств, которые фактически являются провокацией. И для этого нужно, безусловно, на них указывать", - детально объяснил Малофеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
22 октября 2020, 03:30
Турки увидели повод нажиться на подлодке из "потерянного флота" Гитлера
22 октября 2020, 20:00
Не выстрелив ни разу, С400 сделал видимыми "невидимки" и "порвал" НАТО
22 октября 2020, 02:30
Коллективная ответственность: почему Вашингтон заявил о поддержке НАТО американского подхода к «ядерной программе» РФ
22 октября 2020, 20:00
Предвыборный скандал с девочками: Сына Байдена заподозрили в педофилии
22 октября 2020, 08:00
«Обслуживать интересы Пентагона»: зачем НАТО планирует создать новый космический центр в Германии
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деок...
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
22 октября 2020, 12:40
Неожиданный подарок армянам из Сирии? Отряд рекрутов разбили мощными ударами - СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 октября 2020, 01:15
Эрдоган пошёл в атаку после провокации с Крымом и выдвинул России обвинение
18 октября 2020, 05:55
Азербайджан показал уничтожение С-300, но скрыл важные детали
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
20 октября 2020, 00:10
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
18 октября 2020, 13:20
"Это не животные, это нелюди": Военкор получил видео из Карабаха, которое лучше не смотреть
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.