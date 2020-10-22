Чиновники Минфина разозлили половину России решением о массовых сокращениях

Ведущий "Царьград. Главное" Юрий Пронько назвал инициативы ведомства Антона Силуанова настоящей провокацией.

"Первым пунктом проекта реформы вооружённых сил предлагается сократить штатную численность военнослужащих на 10%. Ещё одним способом экономии чиновники Минфина называют увеличение сроков использования вещевого имущества или замену его денежной компенсацией. Вот представьте себе: монетизация носков, белья, бушлата… Оптимизация расходов на армию включает предложение убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции. И так далее, и тому подобное. Ранее аналогичное предложение ведомство господина Силуанова подготовило и в отношении МВД. Это диверсия, нет?" - задаётся ведущий вопросом.

Как отметил учредитель Царьграда, глава Общества "Двуглавый Орёл" Константин Малофеев, проблема в том, что чиновники порой даже не осознают, как в обществе могут аукнуться их "реформы".

"Контрреволюционная деятельность, которая записана в задачах Общества "Двуглавый Орёл", состоит не только в том, чтобы когда всё плохо и по улице уже бегают люди с "коктейлями Молотова", хватать их за руку и помогать правоохранительным органам. Она заключается в том, чтобы эти действия чиновников не привели к подобной ситуации. Они там, сидя в кабинетах, оторвавшись от реальности, собственно говоря, не понимают последствий", - отметил Малофеев.

Инициатива, выдвинутая ведомством Силуанова, - не что иное, как обычный бухгалтерский минфиновский подход: чиновникам, по сути, всё равно, как отзовётся народ, у них же дебет с кредитом должен сойтись.

И весь вопрос в том, что они полагают, будто их решения не отзываются на людях. Но ведь это не так: предлагаемые инициативы Минфина попросту разозлили половину России.

И в итоге этот гнев после может излиться не на конкретного чиновника, а в целом на власть. А значит, если интерпретировать это даже на свежем примере Белоруссии, всё недовольство выльется на улицы.

"Человек уйдёт на улицу, он начнёт бунтовать. Как это было в Белоруссии. После этого происходит революция, Лукашенко, допустим, меняется на кого-то другого. Этот кто-то очень быстро распродаёт, приватизирует предприятия белорусской экономики. Они, соответственно, закрываются, как закрылись предприятия в Польше, Венгрии, и это становится местом потребления товаров из Германии. Люди уезжают на заработки сантехниками в Европу, и на этом заканчивается белорусское экономическое чудо, которое при Лукашенко можно назвать экономическим чудом по сравнению с ситуацией на Украине, например. Вот что такое революция, которая произошла вроде бы по понятным соображениям - ясно, что был повод. Но только привело это не к тому, что думали люди, не к улучшению их положения, не к улучшению ситуации вообще. После этого они сидят в задумчивости, чешут голову и говорят: "Что мы наделали…" Контрреволюционная деятельность заключается именно в том, чтобы указывать на ошибки власти, на ошибки правительств, которые фактически являются провокацией. И для этого нужно, безусловно, на них указывать", - детально объяснил Малофеев.