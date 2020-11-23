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Чиновники лечатся от коронавируса не так, как простые граждане

23 ноября 2020, 10:15  •  194 • Аналитика
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин стал героем скандала, уехав лечиться от коронавируса в Москву. «Даже глава региона боится лечиться в местных больницах!» – негодуют сети. Уже звучат и призывы просить президента отстранить Сипягина от должности. Впрочем, если такое и случится, накажут его скорее не за то, что сделал, а за то, что попался.
Сюжет: Коронавирус
Так вляпаться в скандал, как Сипягин, надо было ещё постараться. О том, что губернатор заразился коронавирусом и уехал лечиться в Москву, сначала сообщили телеграм-каналы. Тут бы и промолчать в ответ. Однако пресс-служба Сипягина возмущённо назвала сообщения анонимов ложью, подчеркнув, что начальник находится дома и лечится амбулаторно. Но федеральные телевизионщики выдали сюжет, в котором говорилось прямо: Сипягин на самом деле уехал в Москву, где лёг на лечение в частную клинику «Медси». Понимая, что попался, губернатор сам забил последний гвоздь в крышку своей репутации, тем не менее опубликовав на странице «ВКонтакте» пост следующего содержания: «В течение нескольких дней я лечился амбулаторно. К сожалению, началось осложнение, и лечащий врач настоял на помещении меня в стационар. Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь».
Даже сложно понять, чего больше в этом заявлении – цинизма или глупости. Следуя логике Сипягина, в персональном автомобиле с водителем он передвигается потому, что не хочет создавать давку в троллейбусе. Естественно, слова губернатора вызвали волну возмущения. Владимирцы припомнили, как им часами приходится ждать приезда скорой и в каких условиях находятся пациенты местного ковидария. Тем временем масла в огонь подлил «Лайф»: по словам его источника, Сипягин лежит в палате премиум-класса стоимостью 100 тыс. рублей в сутки. Таким образом, две недели лечения обойдутся ему в 1,4 млн рублей.
У себя в больницах страшно?
Впрочем, отчего вообще россиян так удивило осознание того, что властная элита лечится от ковида в иных условиях, нежели простые граждане? Согласно опубликованной статистике, коронавирусом переболели уже 20 российских губернаторов. В большинстве случаев, если верить официальным сообщениям, они лечились амбулаторно, пребывая на самоизоляции у себя дома. Таким образом ковид перенесли губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, губернатор Камчатки Владимир Солодов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, губернатор Костромской области Сергей Ситников и другие. При этом во всех случаях подчёркивалось: болезнь протекает в лёгкой форме, в связи с чем главы регионов имеют возможность продолжать работу в удалённом режиме. Хотя вряд ли стоит сомневаться, что в случае внезапного обострения к хворающему губернатору без промедления примчались бы врачи, а ему была бы предоставлена отдельная палата в лучшем медцентре региона. В местных больницах лечились глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Пермского края Дмитрий Махонин. Однако же обнаружить после этого в Сети какие-либо публикации их земляков на тему «Представьте, у нас в палате на соседней койке лежал губернатор!» нам не удалось.
Покидали свои регионы для лечения только три губернатора. По крайней мере о стольких стало известно. Так, в Москве проходил лечение глава Тувы Шолбан Кара-оол. Впрочем, направить его в столицу после повторного заражения решили местные врачи. Ещё одним «столичным пациентом» оказался глава Омской области Александр Бурков. Своё пребывание вдали от дома он объяснил так – мол, о заражении узнал в Москве и, согласно положению Роспотребнадзора, не мог уехать домой. Потому и провёл три недели в апартаментах московского представительства Омской области. Впрочем, злые языки судачат, будто Бурков просто испугался ехать в Омск, зная, в каком состоянии находится система здравоохранения в его регионе. И то верно – как раз тогда случился скандал, вышедший на федеральный уровень. Провозив пациентку с ковидом 10 часов и не найдя в стационарах ни одного свободного места, врачи скорой демонстративно привезли её к зданию омского минздрава.
Если так, то неудивительно, что региональные чиновники стараются любыми способами попасть в столичные клиники, зная, какие условия их ждут дома. На прошлой неделе севастопольский губернатор Михаил Развожаев даже публично призвал сотрудников органов власти лечиться в медучреждениях своих регионов, а не в Москве. Вряд ли подобное заявление было случайным. До этого стало известно, что лечиться в столицу отправилась вице-премьер Крыма Елена Романовская, по иронии судьбы курирующая сферу здравоохранения. Также на лечение в Санкт-Петербург улетал мэр Ялты Иван Имгрунт.
Губернатор Омской области лечился в Москве. Тем временем в Омске скорая весь день возила женщину с ковидом, не находя в больницах свободных мест
Особые пациенты
На прошлой неделе, встречаясь с Владимиром Путиным, председатель Госдумы Вяче­слав Володин поведал – мол, эпидемия не щадит никого, коронавирусом заразился уже 91 депутат Госдумы. При этом сам спикер утверждает, что лечат их, как простых граждан в регионах, которые они представляют. Хотя, учитывая, что депутаты приписаны к объединённой больнице с поликлиникой Управления делами президента, вряд ли парламентарии отказываются от услуг вип-клиники и требуют поместить их на общих основаниях в палату со своими избирателями.
Такое положение дел закреплено уже давно. Ещё в 2014 году были внесены изменения в федеральный закон № 314-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Они касались «особенностей организации» оказания медпомощи «лицам, занимающим государственные должности, лицам, замещающим отдельные должности федеральной государственной гражданской службы, и иным лицам». До того особый порядок оказания медпомощи полагался лишь двум категориям граждан – жителям закрытых административно-территориальных образований и сотрудникам вредных производств. Однако переход на финансирование в рамках системы ОМС привёл к тому, что оплачивать страховыми выплатами отдельные палаты для чиновников и медпомощь высокого качества стало невозможно. Потому для них ввели оплату лечения за счёт бюджета.
Порой звучат возражения – дескать, такие условия распространяются только на чиновников высокого ранга и их родственников. Таких всего несколько тысяч – разве они нанесут большой ущерб бюджету? Вот только дело в том, что круг имеющих доступ к «особой медицине» в реальности намного шире. «Министерства, судьи имеют свои ведомственные поликлиники и больницы, куда простые граждане даже нос не могут сунуть, – комментировал «Газете.ру» президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексей Старченко. – При этом оплачивать эксклюзивные условия для лечения министру или бывшему депутату должен российский налогоплательщик».
Ну а если нет льгот, включается властный ресурс. «Чтобы уложили в ковидный центр, нужно подключить все связи, – свидетельствует член Общественной палаты Саратовской области Николай Скворцов. – Прокурорские звонят за своих, намекая на меры реагирования за промедление. Сотрудники Следкома тоже бьются за своих, намекая на уголовные дела». Отмечая, что больницы переполнены и ресурсов для лечения обычных граждан не хватает, Скворцов подводит итог: «Дан старт агитационной кампании под лозунгом: «Делать КТ бессмысленно и вредно». Очевидна причина этой пропаганды: новые КТ власти не успевают поставить, на действующие – большие очереди. Можно предположить, что на днях произойдёт перезагрузка ещё нескольких агиткампаний: «Антибиотики вредны, не надо их пить», «Не вызывайте скорую – на троллейбусе в больницу доехать гораздо быстрее» и «Лечитесь дома – в больнице тесно и опасно».

Тем временем

Что помогает депутату Дмитрию Саблину оставаться победителем
Представители Общероссийского народного фронта сообщили Владимиру Путину о том, что в подавляющем большинстве аптек страны отсутствуют лекарства от COVID-19. Так, самый востребованный препарат – фавипиравир – отсутствует в 85% аптек. Ривароксабан нельзя найти в 63% аптек. А в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные медиками антикоагулянты. Ситуация с антибиотиками чуть лучше, однако необходимый при лечении последствий коронавирусной инфекции левофлоксацин не продаётся в 73% аптек. «Выходом из сложившейся ситуации является ваше, Владимир Владимирович, решение о доставке бесплатных лекарств», – заявил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов.

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