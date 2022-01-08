Чиновники и бизнесмены рискуют карьерами ради шкур и рогов

Охота давно и прочно вошла в моду у российских чиновников, депутатов и приближённых к ним бизнесменов. Обычно широкая общественность узнаёт об их подвигах после какого-нибудь скандала, связанного с браконьерством. При этом зачастую настоящей целью VIP-охотников является всего лишь желание запечатлеть себя на фоне убитого зверя.

Трофейная охота – когда зверя добывают не для пропитания, а ради похвальбы – в России стала практиковаться не так уж давно. Отечественный список трофейных животных явно составлялся с умом. В него входят медведь, лось, волк, рысь, марал, сибирская косуля и глухарь. Набор этот хорош тем, что ни за одну, ни за две, ни за десять вылазок на природу добыть его невозможно – собирать «трофейную семёрку» придётся несколько лет. Это такой своеобразный маркетинговый ход, направленный на привлечение в страну иностранных охотников. К тому же добыча каждого вида животного обставляется определёнными ритуалами.

Расплата за медведя

Правда, говорят, что и здесь не обходится без жульничества. К примеру, рысей отлавливают малышами и держат в клетках, выпуская непосредственно перед охотой. Собаки быстро находят гигантскую кошку по свежему следу, после чего проводники подвозят охотника на снегоходе к дереву, на котором она укрылась. Клиенту остаётся только пальнуть в беззащитную жертву.

Немногим более сложной и героической выглядит охота на медведя с лодки или противоположного берега. Мишка приходит попить воды на своё обычное место – и получает заряд между глаз. За такой трофей добытчик платит около 50 тыс. рублей. Организация охоты может стоить от 5 до 50 тыс. в зависимости от предоставляемых удобств, транспорта и т.п. К примеру, добыть медведя на Камчатке обойдётся заезжему охотнику не менее чем в 100 тыс. рублей (стоимость трофея плюс организация охоты).

Такая маркетинговая политика привела к тому, что медведь стал рядовому охотнику не по карману. В результате численность косолапых в лесных регионах сильно выросла. Подчас они не могут прокормиться в лесах, где идёт постоянная вырубка деревьев, и выходят к посёлкам, чтобы покопаться в мусорных баках. В итоге для отстрела всё чаще привлекают силовиков. К примеру, минувшей осенью полицейский в Красноярском крае был вынужден застрелить медведя прямо возле сельской школы. А в Приморье сотрудники охотнадзора вместе с полицией устроили погоню за медведем, который напал на женщину в поселке Артём. Операция закончилась смертью хищника, успевшего подрать руку сотруднику охотнадзора.

В то же время непрофессиональный подход к охоте на медведя подчас заканчивается ещё более плачевно. В конце августа в серьёзный переплёт попал камчатский депутат миллиардер Игорь Редькин. От жителей посёлка Озерновский он узнал, что по местной свалке частенько бродит медведь, и отправился на указанное место. Говорят, Редькин объяснил свой поступок желанием «отпугнуть» косолапого. Однако в результате пальбы, которую депутат устроил ночью на пустыре, погиб 30-летний местный житель, собиравший металлолом. Позже следствие установило, что в ту ночь Редькин прицельно стрелял в медведя, не имея разрешения на добычу животного, да ещё и в пределах населённого пункта. Стрельбу он вёл из люка вездехода-болотохода, а искал цель с помощью тепловизора. В итоге Редькин полностью признал вину в нелегальной охоте. При этом настаивает, что человека убил по неосторожности.

Жизнь за мёртвых гусей

Как видно из скандальных публикаций в прессе и соцсетях, российские чиновники не сильно утруждают себя соблюдением неписаных норм охотничьей доблести. Да и в качестве добычи подчас выбирают не общепризнанных трофейных животных, а ту живность, которую оказывается проще добыть.

Показательная история произошла в прошлом году с магаданским депутатом Александром Крамаренко. В мае в охотничьих чатах появилась фотография, на которой некий охотник сфотографирован рядом со сделанной на снегу надписью «Чукотка 2021». При ближайшем рассмотрении видно, что буквы и цифры выложены тушками убитых птиц. Как позднее выяснилось, надпись была составлена из 175 гусей, журавля и 2 уток. Пользователи соцсетей распознали в охотнике Александра Крамаренко. Под общественным давлением прокуратура возбудила уголовное дело по поводу незаконной охоты, однако расследование пошло ни шатко ни валко.

Фотографии с убитыми гусями тем временем исчезли из паблика. В то же время нашлись те, кто утверждает, будто впервые они были опубликованы до начала весеннего сезона охоты. Но даже если со сроками отстрела всё было нормально, то вопросы по поводу той охоты всё равно остаются. Дело в том, что на Чукотке действуют довольно серьёзные ограничения по количеству добытых птиц. В весенний сезон – с 14 по 24 мая – можно отстрелить не больше двух журавлей, пяти гусей (по одному в день) и до пяти уток в день. С гусями явно вышел перебор. И, что особенно возмутительно, совершенно непонятно, ради чего было перебито столько птиц. Вряд ли целью было запасти побольше мяса. А ценным трофеем гусь не является. Похоже, что отстрел вёлся просто из азарта и ради хвастовства.

После истории о том, как депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин незаконно убил лося, дело Крамаренко вновь оказалось в фокусе общественного внимания. Следствие стало требовать от него имена других участников охоты... Но теперь концы в воду.

В середине Крамаренко был найден в своём кабинете мёртвым с огнестрельным ранением. Следствие сообщило прессе, что считает это самоубийством. Примечательно, что рядом с телом находилось охотничье ружьё. Основная версия – депутат не выдержал того негатива, который обрушился на него в связи с делом о гусях. За незаконную охоту ему могло грозить от трёх до пяти лет колонии, но в таких случаях речь, как правило, идёт об условном наказании. Потому поговаривают о другой версии: мол, вместе с Крамаренко на той охоте могли быть гораздо более известные и влиятельные люди. И когда он «спалился» на публикации фотографии, у них могли начаться проблемы.

Между тем охота на гусей в северных регионах остаётся популярным развлечением для охотников. В летне-осенний период птицу можно бить почти без ограничений. Недельный тур на Крайний Север обойдётся примерно в 200 тыс. рублей без стоимости перелёта. В эту цену входит проживание, питание и транспортное обслуживание на месте.

Несчастливый лось

Охота для российских чиновников и бизнесменов – это не только досуг. В лесу могут решаться самые разные деловые вопросы, а также завязываться и распутываться удивительные коллизии.

Примером тому история омского бизнесмена Григория Горового, который был в декабре задержан за убийство лося. Однако для полноты картины нужно вспомнить события почти 10-летней давности.

Горовой был очень дружен с другим заядлым охотником – Юрием Гамбургом. Тот сначала был успешным бизнесменом с обширными связями, а затем стал делать чиновничью карьеру и занял пост вице-губернатора, курируя земельные вопросы. При Гамбурге Горовой получил в аренду полигон ТБО и стал местным «мусорным королём». Всё у них шло гладко, пока на охоте Гамбург не повздорил с другим местным бизнесменом, Валерием Некрасовым. Говорят, они не поделили добычу и дело дошло едва ли не до перестрелки. В результате того конфликта Некрасов был привлечён за браконьерство. А по какому-то совпадению вскоре на Гамбурга обрушилась волна компромата. В итоге он оказался на скамье подсудимых за махинации с землёй и в 2016 году получил пять с половиной лет колонии. Впрочем, уже в 2017 году он вышел по УДО. И вот теперь тюрьма грозит его близкому товарищу Горовому. В начале ноября охотинспектор нашёл в лесу место убийства лося. Казалось бы, предполагаемое преступление – явный «глухарь». Однако через месяц правоохранители по подозрению в браконьерстве задержали Горового. У подозреваемого изъяли два ружья – ОП СКС (самозарядный карабин Симонова) калибра 7.32 и Browning калибра 3006 SPR, а также шкуру животного и три гильзы. Не исключено, что помог следствию кто-то из знакомых Горового, возможно, бывших вместе с ним в лесу. Если предприниматель в итоге попадёт в тюрьму, то это наверняка приведёт к переделу «мусорного» рынка.