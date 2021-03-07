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Чиновники и бандиты разоряют исторический центр Симферополя
07 марта 2021, 18:25 • 76 • Аналитика
Уникальная екатерининская застройка конца XVIII века в центре Симферополя вскоре может пойти под снос – четыре двора на улице Александра Невского власти города собираются принудительно расселить. Здания, мол, слишком ветхие. И хотя квартиры приватизированы, кого это останавливает?
К предполагавшемуся в 1785 году визиту императрицы Екатерины Великой в Симферополь власти города построили для неё путевой дворец, а на противоположной стороне улицы – четыре двора «вспомогательных помещений», это нынешние дома 12 и 14 по улице Александра Невского. Сейчас они являются старейшими в Симферополе строениями, отчего, казалось бы, охранять их должны как зеницу ока. Да не тут-то было.
В глухой обороне
Наложить лапы на историческую застройку пытались давно. Именем учёного-патофизиолога Сергея Георгиевского названа Медицинская академия в Симферополе. Семья Георгиевского жила на улице Розы Люксембург – теперь Александра Невского, в 12-м доме. На главном корпусе академии в честь Георгиевского открыли мемориальную доску, такую же собирались повесить на доме, где он жил. Но не срослось – была середина 90-х, и на 12-й дом положили глаз бандиты, братья Любич. Они собирались отселить всех жильцов, чтобы возвести на этом месте особняк, а наличие мемориальной доски и статус исторического памятника нарушили бы их планы. У бандитов из группировки «Сэйлем» на тот момент было внушительное представительство в горсовете. Так что дому не позволили стать историческим памятником. Но братья Любич сгинули в мясорубке лихих 90-х, и жильцы, таким образом, отстояли свои жилища. Тем, кто жил по соседству, в 10-м, повезло меньше: в 90-е их двор приглянулся банку. Удержаться (с боем!) удалось одной-единственной семье, живущей там и по сей день. А 16 других семей, проживавших в том дворе, смыла река времени.
Как бы там ни было, те, кто остался, смогли выдохнуть. Однако передышка нулевых годов закончилась воцарением в Симферополе Васи-Биты – макеевского бандита Василия Джарты из Партии регионов, назначенного земляком Виктором Януковичем присматривать за Крымом. Васе очень понравились дворы екатерининской застройки. Самое место для его будущего дворца! Широкой натуре Джарты был свойственен размах – вместе с 12-м домом он собирался снести и примыкающий к нему двор со стороны улицы Карла Либкнехта (нынешняя Долгоруковская). А 8-й номер, где раньше была больница для сердечников, стал офисом Партии регионов. Грандиозным планам, однако, помешали болезнь и скоропостижная смерть 53-летнего Джарты летом 2011-го.
Самое место для его будущего дворца!
И хотя исторические дома в очередной раз чудом устояли, многие были вынуждены покинуть свои квартиры. После «случайного» пожара в 14-м доме вместо жилья появились коммерческие постройки (вместе с самостийно надстроенным этажом – кто бы мог выдать разрешение на такое строительство?). В квартире семьи Георгиевского теперь нотариальная контора. В соседнем строении, где раньше было знаменитое на весь город кафе, а наверху – две жилые квартиры, ныне похоронное бюро с выставочным «салоном» в подвале. Среди бела дня на глазах изумлённых жильцов туда заносят гробы и венки. Если учесть, что большинство местных жителей – пожилые люди, прожившие там всю свою жизнь, несложно догадаться, как всё это действует им на нервы.
Коммунальный террор
Однако в 2014 году местным жителям показалось, что уж теперь-то их никто не прогонит с насиженных мест. Крым вернулся в Россию, домой, а может ли быть дома опасно? Но, похоже, горожане рано расслабились. Главным архитектором города стал Эрнст Мавлютов, перебравшийся в Крым из Казани. Там он тоже служил главным архитектором, и при его непосредственном руководстве центр столицы Татарстана превратился в руины. Из старой застройки массово выселяли жильцов – как бы на период капремонта, но затем ремонт затягивался до бесконечности, а у приватизированного жилья тем временем появлялись новые владельцы. Что-то похожее, вероятно, ждало и центр Симферополя, но Бог отвёл и на этот раз – Сергей Аксёнов лично уволил покусившегося на историческую застройку Мавлютова, а вместе с ним и мэра столицы Геннадия Бахарева. Казалось бы, вопрос исчерпан? Напротив, нервотрёпка продолжилась. Каждый новый мэр Симферополя (а их за семь лет сменилось четверо, и вот-вот появится пятый) начинал с того, что пытался подобраться к историческому жилью.
Хуже всего пришлось в последние месяцы, при мэре Елене Проценко и назначенном ею главном архитекторе Олеге Коробчуке. Не желающим выметаться из квартир жителям устроили коммунальный террор. ЖЭК, обслуживавший дворы, перевели на другой конец города, а жителям предложили «добровольно» отдаться управляющей компании, предложенной Проценко. Но жители, понимая, к чему их подводят, наотрез отказались. «В грязи утонете!» – пригрозили в мэрии. И точно – куда-то враз запропали все дворники. Жильцы исправно платили и за уборку, и за вывоз мусора, но дворы перестали убирать вообще, а мусорные баки увезли восвояси. Чтобы выбросить мусор, нужно пройти километр.
Тем временем зачастили проверки из коммунальных служб – а не пора ли вас всех отселить, чтобы сделать капитальный ремонт? Хотя большинство жильцов загодя отремонтировали стены и крыши со всеми перекрытиями за собственный счёт, чтобы не давать повода городским властям. И когда стало ясно, что никто не желает уезжать, началось самое страшное. Жильцов стали навещать люди, словно вышедшие из лихих 90-х. Объясняли: лучше уматывайте по-хорошему. Правоохранители не реагировали. Местные жители почувствовали, как перенеслись на четверть века назад, в самые бандитские времена. А ведь, говорили, вернулись в Россию, домой! Как же так?
Историческую застройку в Симферополе так и хотят прибрать к рукам. Здание на Александра Невского, 14 сперва загадочным образом загорелось, а затем над ним вырос второй этаж
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