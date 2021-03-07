Чиновники и бандиты разоряют исторический центр Симферополя • 76 • Аналитика Уникальная екатерининская застройка конца XVIII века в центре Симферополя вскоре может пойти под снос – четыре двора на улице Александра Невского власти города собираются принудительно расселить. Здания, мол, слишком ветхие. И хотя квартиры приватизированы, кого это останавливает? К предполагавшемуся в 1785 году визиту императрицы Екатерины Великой в Симферополь власти города построили для неё путевой дворец, а на противоположной стороне улицы – четыре двора «вспомогательных помещений», это нынешние дома 12 и 14 по улице Александра Невского. Сейчас они являются старейшими в Симферополе строениями, отчего, казалось бы, охранять их должны как зеницу ока. Да не тут-то было. В глухой обороне Наложить лапы на историческую застройку пытались давно. Именем учёного-патофизиолога Сергея Георгиевского названа Медицинская академия в Симферополе. Семья Георгиевского жила на улице Розы Люксембург – теперь Александра Невского, в 12-м доме. На главном корпусе академии в честь Георгиевского открыли мемориальную доску, такую же собирались повесить на доме, где он жил. Но не срослось – была середина 90-х, и на 12-й дом положили глаз бандиты, братья Любич. Они собирались отселить всех жильцов, чтобы возвести на этом месте особняк, а наличие мемориальной доски и статус исторического памятника нарушили бы их планы. У бандитов из группировки «Сэйлем» на тот момент было внушительное представительство в горсовете. Так что дому не позволили стать историческим памятником. Но братья Любич сгинули в мясорубке лихих 90-х, и жильцы, таким образом, отстояли свои жилища. Тем, кто жил по соседству, в 10-м, повезло меньше: в 90-е их двор приглянулся банку. Удержаться (с боем!) удалось одной-единственной семье, живущей там и по сей день. А 16 других семей, проживавших в том дворе, смыла река времени. Как бы там ни было, те, кто остался, смогли выдохнуть. Однако передышка нулевых годов закончилась воцарением в Симферополе Васи-Биты – макеевского бандита Василия Джарты из Партии регионов, назначенного земляком Виктором Януковичем присматривать за Крымом. Васе очень понравились дворы екатерининской застройки. Самое место для его будущего дворца! Широкой натуре Джарты был свойственен размах – вместе с 12-м домом он собирался снести и примыкающий к нему двор со стороны улицы Карла Либкнехта (нынешняя Долгоруковская). А 8-й номер, где раньше была больница для сердечников, стал офисом Партии регионов. Грандиозным планам, однако, помешали болезнь и скоропостижная смерть 53-летнего Джарты летом 2011-го. Передышка нулевых годов закончилась воцарением в Симферополе Васи-Биты – макеевского бандита Василия Джарты из Партии регионов, назначенного Януковичем присматривать за Крымом. Васе очень понравились дворы екатерининской застройки. И хотя исторические дома в очередной раз чудом устояли, многие были вынуждены покинуть свои квартиры. После «случайного» пожара в 14-м доме вместо жилья появились коммерческие постройки (вместе с самостийно надстроенным этажом – кто бы мог выдать разрешение на такое строительство?). В квартире семьи Георгиевского теперь нотариальная контора. В соседнем строении, где раньше было знаменитое на весь город кафе, а наверху – две жилые квартиры, ныне похоронное бюро с выставочным «салоном» в подвале. Среди бела дня на глазах изумлённых жильцов туда заносят гробы и венки. Если учесть, что большинство местных жителей – пожилые люди, прожившие там всю свою жизнь, несложно догадаться, как всё это действует им на нервы. Коммунальный террор Однако в 2014 году местным жителям показалось, что уж теперь-то их никто не прогонит с насиженных мест. Крым вернулся в Россию, домой, а может ли быть дома опасно? Но, похоже, горожане рано расслабились. Главным архитектором города стал Эрнст Мавлютов, перебравшийся в Крым из Казани. Там он тоже служил главным архитектором, и при его непосредственном руководстве центр столицы Татарстана превратился в руины. Из старой застройки массово выселяли жильцов – как бы на период капремонта, но затем ремонт затягивался до бесконечности, а у приватизированного жилья тем временем появлялись новые владельцы. Что-то похожее, вероятно, ждало и центр Симферополя, но Бог отвёл и на этот раз – Сергей Аксёнов лично уволил покусившегося на историческую застройку Мавлютова, а вместе с ним и мэра столицы Геннадия Бахарева. Казалось бы, вопрос исчерпан? Напротив, нервотрёпка продолжилась. Каждый новый мэр Симферополя (а их за семь лет сменилось четверо, и вот-вот появится пятый) начинал с того, что пытался подобраться к историческому жилью. Не желающим выметаться из квартир жителям устроили коммунальный террор. ЖЭК, обслуживавший дворы, перевели на другой конец города, а жителям предложили «добровольно» отдаться управляющей компании. Жители наотрез отказались. «В грязи утонете!» – пригрозили в мэрии Хуже всего пришлось в последние месяцы, при мэре Елене Проценко и назначенном ею главном архитекторе Олеге Коробчуке. Не желающим выметаться из квартир жителям устроили коммунальный террор. ЖЭК, обслуживавший дворы, перевели на другой конец города, а жителям предложили «добровольно» отдаться управляющей компании, предложенной Проценко. Но жители, понимая, к чему их подводят, наотрез отказались. «В грязи утонете!» – пригрозили в мэрии. И точно – куда-то враз запропали все дворники. Жильцы исправно платили и за уборку, и за вывоз мусора, но дворы перестали убирать вообще, а мусорные баки увезли восвояси. Чтобы выбросить мусор, нужно пройти километр. Тем временем зачастили проверки из коммунальных служб – а не пора ли вас всех отселить, чтобы сделать капитальный ремонт? Хотя большинство жильцов загодя отремонтировали стены и крыши со всеми перекрытиями за собственный счёт, чтобы не давать повода городским властям. И когда стало ясно, что никто не желает уезжать, началось самое страшное. Жильцов стали навещать люди, словно вышедшие из лихих 90-х. Объясняли: лучше уматывайте по-хорошему. Правоохранители не реагировали. Местные жители почувствовали, как перенеслись на четверть века назад, в самые бандитские времена. А ведь, говорили, вернулись в Россию, домой! Как же так? Фира Саховая, жительница дома екатерининской застройки – До войны город заканчивался заставой на Долгоруковской. Но город – это ведь не только здания, парки, проспекты – это в первую очередь люди. Мы знали: вот в этом театре играли знаменитые Царёв, Раневская и Кенигсон, а позднее – красавец Александр Голобородько. А в этом доме творил художник Самокиш, а здесь дирижировал оркестром Исаак Осипович Дунаевский, а в этом храме служил архиепископ Лука. Мы и они были частью этого города. Но когда в 90-е стали сносить старинные дома, которые не могли поделить бандиты, когда от знаменитой «Астории» осталась одна громадная стена с зияющими дырами окон, занавешенная брезентом, стали «стираться» и люди. Разъехались же практически все наши знаменитости – Александр Беланов, Михаил Дегтярь, перестал приезжать считавший Симферополь своим вторым домом Георгий Натансон, режиссёр удивительного фильма о подпольщиках «Они были актёрами». Это же всё взаимо­связано: разрушаются здания, уходят и уезжают люди, а что остаётся вокруг? Руины. 20 лет назад срубили платаны в центре города, мэр тогдашний Ермак говорил – скоро вырастут новые. Так и не выросли, погибают в центре деревья. Евгения Грабовецкая, жительница дома екатерининской застройки – Неизвестно, чего нам ждать дальше. Дворы не подметают, мусор не выбросить. Коммунальщики сделали всё, чтобы нас отсюда выжить. Разве что не сожгли нас ещё, как обещали, хотя чего там, и такое уже было в 14-м доме. Принуждали, чтобы жители проголосовали за управляющую компанию, которая нас тут же и выселила бы – «на период проведения капремонта». Хотя мы знаем, что после таких «капремонтов» жители в свои дома уже не возвращаются, там новые хозяева. К городским властям обращаться бесполезно, они же всё это и развели. Хорошо, что до Москвы удалось достучаться – сняли Проценко. Но как знать, кто придёт ей на смену? Да и ясно, что любой мэр будет выполнять распоряжения главы госсовета Константинова – а его, кажется, интересует только земля в центре под застройку. Так что нам только и остаётся – держать круговую оборону. Такая интересная у нас теперь старость. А думали, что Россия вернулась и беззаконию уже не бывать. Украина разрешит не платить налоги своим гражданам Историческую застройку в Симферополе так и хотят прибрать к рукам. Здание на Александра Невского, 14 сперва загадочным образом загорелось, а затем над ним вырос второй этаж Конкретно Сегодня историчес­кий центр Симферополя, по сути, полностью разорён. Рушится знаменитый дом Арендта напротив Первой гимназии, в которой учился академик Курчатов, приходят в негодность тротуары, обваливаются балконы в старинных домах на Долгоруковской, власти вырубают деревья в сквере Высоцкого на набережной Салгира (не иначе как под элитную застройку?), отжимают дворы екатерининской застройки и держат круговую оборону вокруг уже отжатого здания Железнодорожного техникума. Студентов оттуда прогнали, и путевой дворец Екатерины пустует в ожидании новых хозяев. Кто они? Неизвестно. А на Кирова тем временем сносят остатки имения химика де Серра, в котором жил Пушкин. «К сожалению, теперь этот исторический дом можно увидеть только на картинке, – сетует краевед Александр Белов. – Чиновники равнодушны к историческим реликвиям своего города. А что может устоять против человеческой алчности?!» Самое место для его будущего дворца! Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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