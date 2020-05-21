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Чиновники должны бояться: Достаточно одного "прощай" от Путина

21 мая 2020, 11:55  •  49 • Политика
Яркая и показательная отставка в ряду "стопорящих" чиновников может оживить работу госаппарата. На данный момент остаётся констатировать, что там пока царит саботаж и разгильдяйство.
Президент России Владимир Путин ранее раскритиковал работу чиновников, ответственных за распределение выплат медикам. Глава государства также указывал на изъяны в работе портала "Госуслуги", через который родители могут оформить заявку на получение единовременной выплаты в 10 тыс. рублей.
Становится очевидно, что нынешний аппарат государственного управления не способен исполнять поручения главы государства, констатировал в эфире "Царьград. Главное" ведущий Юрий Пронько.
Удивление вызывают и слова бывшего зама Силуанова в Минфине, а ныне министра труда и соцзащиты Антона Котякова, который сообщил, что чиновники не ожидали такого вала обращений за господдержкой со стороны семей с детьми.
Это всё не что иное, как саботаж, разгильдяйство и безобразие, отметил учредитель Царьграда Константин Малофеев.
"Это вообще никуда не годится. Я хочу обратить внимание, что в это же время идут выплаты регионам на борьбу с COVID-19 на уровне Министерства здравоохранения или правительства региона. И вот эти трансферы, который не предполагают дальнейшее их использование с соблюдением ранее действующего федерального законодательства о тендерах. И чиновники в какой-то момент поняли, что можно во время форс-мажора тендеры не проводить. Сориентировались-то быстро, смогли собраться по-настоящему, от души. А вот с теми деньгами, которые их не касаются и которые никаким образом не могут коснуться и прямо идут медицинским работникам - тут они не разобрались, старая система работает, почасовая", - отмечает он.
Потому тут и происходят накладки с выплатами - "очень трудно" губернаторам обеспечить выплату той суммы, о которой говорил глава государства, потому и получаются квитанции с выплатами в 27 рублей.
"А что же вы с тендерами так удачно справляетесь-то? - уточняет Малофеев. - Почему мимо тендеров вот эти закупки сейчас хорошо идут? Удаётся. Несмотря ни на что, нет этого бюрократизма... Вот что раздражает-то".
И действительно, добавляет учредитель Царьграда, по совокупности этих всех сбоев в работе чиновников хочется лишь повторить: где отставки?
Сейчас хочется увидеть человека, который своим примером, примером уволенного, остальных заставит бояться, пояснил он. И тогда остальные начнут думать, что и с ними также поступят, если они не прекратят ёрничать и заниматься безобразием, когда люди, которые рискуют жизнью, с ног сбиваются, они вынуждены получать копейки - как плевок в душу.
По сути, для такого примера достаточного лишь одного "прощай" от президента - и другие моментально всё поймут.
"Одна, пусть будет одна отставка. Покажите нам большого федерального чиновника, кто за это отвечает. Тогда остальные испугаются и будут понимать, что, если этого сняли, то уж меня точно снимут. Где хоть один?" - резюмировал Малофеев.

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