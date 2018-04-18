«Чиновники даже говорить со мной не хотят»: в Петушках пенсионер платит налог на чужой BMW

В городе Петушки Владимирской области полицейский записал BMW на доверчивого пенсионера, помогавшего ему по хозяйству. Спустя год машина сгорела, но формальный владелец не знал не только о том, как снять её с учёта, но и о том, что это вообще нужно сделать. Теперь мужчина должен государству астрономическую для него сумму транспортного налога на автомобиль, который он никогда не видел, при этом закон не на его стороне.

В одиночку воспитывающий внуков пенсионер Сергей Лукашин из Петушков Владимирской области вынужден отдавать половину своей небольшой пенсии государству. Более 15 лет назад он по просьбе знакомого сотрудника МВД записал на себя BMW 535, не зная ничего ни об оплате транспортного налога, ни о необходимости снять с учёта сгоревший год спустя автомобиль. Теперь Лукашин в бюрократической ловушке: избавиться от права собственности на давно уничтоженную машину он может, только заплатив государству без малого 250 тыс. рублей.

«При советской власти я работал на «Катушке» в эмалировочном цеху (Петушинская шпульно-катушечная фабрика. — RT). С перестройкой производство начало загибаться и вскоре окончательно закрылось, — вспоминает Лукашин. — Чтобы прокормить семью, подрабатывал как мог: где мебель перетащу, где покошу травку».

В конце 1990-х Сергей Иванович, который тогда занимался сбором металлолома, встретил сотрудника МВД Марка Самойлова. Знакомство сразу приобрело деловой характер — Самойлов стал привлекать Лукашина к мелким работам по хозяйству на его даче.

Так продолжалось несколько лет, пока в апреле 2002 года милиционер не предложил рабочему нестандартное задание: помочь ему в продаже автомобиля BMW 535 своему знакомому Александру Михайлову.

«Машину я продал Михайлову, однако из-за каких-то проблем с документами он не мог поставить её на учёт, — рассказал RT Марк Самойлов. — В итоге за вознаграждение он попросил Лукашина оформить её на себя».

По словам пенсионера, за участие в сделке денег ему никто не передавал. Кроме того, Лукашину не объяснили, почему Михайлов сам не может оформить автомобиль. Несмотря на это Сергей Иванович согласился поставить свою подпись в договоре.

Лукашин не понимал, что из этого выйдет, поскольку сам никогда не владел автомобилем и не имел водительских прав. Вместе с Самойловым они пошли в милицию, где Сергею показали, где ставить все необходимые подписи.

После этого новоиспечённый автовладелец забыл о свершившейся сделке и вернулся к повседневным заботам. Однако с 2004 года Лукашину начали поступать счета на уплату транспортного налога. Но и тогда он не обратил на них особого внимания и не придал значения возникшей проблеме. Полученные квитанции мужчина передавал Самойлову.

«Всю макулатуру (счета. — RT) я отдавал Самойлову, он молча их брал, — сетует Сергей Иванович. — Потом он сказал, что машина сгорела и все вопросы по автомобилю следует задавать Михайлову, который тогда жил в Москве».

Как утверждает пенсионер, ему удалось встретиться с Михайловым во время одного из его визитов в Петушки. Тот подтвердил факт аварии, однако никаких документов на автомобиль Сергею не передавал.

Полпенсии за воздух

С декабря 2013 года, когда Лукашин официально стал пенсионером, в связи с задолженностью по уплате транспортного налога с него начали удерживать половину пенсии, составлявшей тогда 8500 рублей.

Это подтолкнуло мужчину к тому, чтобы начать долгий поход по инстанциям в надежде объяснить чиновникам, что оформленная на него машина мало того, что де факто ему никогда не принадлежала, но ещё и сгорела в аварии десять лет назад.

Порошенко начинает на Украине еще и религиозную войну «Чиновники даже разговаривать со мной не хотят. Друг на друга перекидывают документы, а разобраться не могут, — рассказывает пенсионер. — Я эту машину не видел даже ни разу. Как её списать? Почему я плачу за воздух? Ночами уже снится вся эта канитель».

При этом в документах много нестыковок. Так, согласно справке МЧС, машина сгорела ещё в марте 2002 года. Однако, по словам реального владельца иномарки, пожар произошёл только через год.

Примерно в это же время в семье пенсионера произошло горе: в июне 2014 года от туберкулёза умерла его дочь, оставив после себя трёх детей. В отсутствие отца их воспитание полностью легло на плечи Лукашина и его жены.

Чтобы сводить концы с концами, пенсионеру снова пришлось браться за подсобные работы. «Зимой снег подмету — дадут мне 100 рублей, на эти средства и приходится внуков растить», — рассказывает он.

Отчаявшись самостоятельно справиться со своей проблемой, в ноябре 2016 года Лукашин обратился за помощью к младшей сестре Надежде Аносовой.

Сергей Лукашин и Надежда Аносова

© Фото из личного архива

Аносова начало активно собирать информацию об автомобиле, формальным собственником которого стал её брат. В частности, ей удалось получить справку из МЧС, согласно которой машина сгорела ещё в марте 2002 года, то есть за три недели до того, как была оформлена на Сергея Ивановича.

На основании этой справки и других документов была инициирована прокурорская проверка, в ходе которой был опрошен Александр Михайлов — реальный покупатель автомобиля.

Михайлов признал, что Лукашин в действительности никогда не распоряжался указанным BMW, однако заверил, что на момент оформления сделки машина была в исправном состоянии. По его словам, автомобиль он купил у Самойлова за $4 тыс., а авария, в результате которой иномарка сгорела, произошла в марте 2003 года, то есть через год после покупки. После ДТП он транспортировал машину в гараж в Люблино к своему знакомому.

По словам Михайлова, снять с учёта автомобиль он не мог, так как он не являлся собственником, однако в 2004 году передал Лукашину документы на BMW и номера, чтобы тот смог уладить все нюансы с автоинспекцией.

Аналогичной версии произошедшего придерживается и Марк Самойлов. По его мнению, ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на самом Сергее.

«После аварии Михайлов передал Лукашину деньги с документами и объяснил, как снять с учёта. Сергей, судя по всему, все эти советы проигнорировал и пустил проблему на самотёк. Он-то вроде мужик нормальный, но выпить любит», — заключил Самойлов.

«Собственность обязывает»

Годовой сбор за BMW 535 с мощностью двигателя 286 л. с. составляет 42,9 тыс. рублей. К апрелю 2018 года у Сергея Ивановича накопилась задолженность по транспортному налогу и пени на сумму более 242 тыс. рублей.

Кроме того, судебные приставы наложили на сгоревший больше 15 лет назад автомобиль ограничительные действия по регистрации. В связи с этим снять с учёта машину пенсионер может только в случае погашения долгов.

В конце февраля 2018 года Киржачский районный суд Владимирской области не удовлетворил иск Лукашина к налоговой службе о признании отсутствия права на автомобиль с 3 апреля 2002 года в связи с ненадлежащим ответчиком.

«В российском законодательстве есть нормы, подразумевающие, что имущество может быть признано собственностью только при фактической его передаче одной из сторон сделки. Сам договор купли-продажи не может считаться подтверждением того, что имущество было передано, — рассказала RT Александра Коробко, адвокат Сергея Ивановича. — В случае с Лукашиным автомобиль не был ему передан, соответственно, его право собственности на машину должно быть признано отсутствующим».

По словам Коробко, в случае удовлетворения исковых требований в апелляционном суде её клиент сможет поднять вопрос о возврате денежных средств, уже выплаченных им в счёт транспортного налога.

«В данной ситуации речь идёт о низком уровне правосознания наших граждан и непонимании последствий, которые могут возникнуть после совершения определённых юридически важных действий», — считает юрист Коллегии правовой защиты автовладельцев Марат Бикбов.

Эксперт отметил, что, несмотря на то что поведение лица, эксплуатировавшего автомобиль, можно назвать непорядочным, никаких нарушений законодательства здесь нет. «Граждане должны понимать известную формулу «собственность обязывает», — пояснил Бикбов. — Если у человека есть какое-то имущество, формально числящееся за ним, он должен осознавать возможные последствия и затраты, связанные с этим имуществом».

По словам Бикбова, история Лукашина не является единичной. В своей практике он неоднократно сталкивался с ситуациями, когда люди, не подумав, разрешают третьим лицам оформлять на себя автомобили, а потом им начинают приходить налоги и штрафы. «Человек может не следить за судьбой транспортного средства, пока не начинается исполнительное производство и не начинают реально пропадать деньги со счёта непонятно куда», — подчеркнул юрист.