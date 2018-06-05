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Чиновники 18 лет «зажимают» льготы «ядерных» подводников

05 июня 2018, 20:24  •  39 • В России

Об этой истории приходится писать в четвертый раз.

А началась она 18 лет назад. В 2000-м Президент России издал Указ № 1563 «О неотложных мерах соцподдержки специалистов ядерного оружейного комплекса РФ».

По нему повышался должностной оклад в 1,5 раза. А заодно - увеличивались пенсии для тех, кто имел дело с опасным ядерным «хозяйством». Тогда же утвердили и Перечень видов деятельности, дающих право на доплаты. Команование в/ч 31600, составлявшее проект Указа, согласовала его текст с Главным штабом ВМФ.

По указаниям Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны РФ от 23.05.2001 года был установлен порядок пересмотра пенсий военнослужащих по Указу.

Для получения льготных выплат командирам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПК СН) - а таких набралось несколько десятков - достаточно было представить справку из Главного штаба ВМФ по форме. И каково же было их удивление, когда они обнаружили, что их должностей в перечне.. нет! А ведь каждый из них по 10 –15 лет на базах и во время боевых патрулирований головой отвечал за грозное «хозяйство» - 16 ядерных ракет на каждом РПК СН! И командир обязан был постоянно находится на РПК СН с ядерными ракетами на борту.

Морские «атомные волки» за 18 лет более 30 раз обращались во все государственные инстанции - просили устранить несправедливость Не помогло.

Тогда офицеры решили... судиться с государством, которое много лет охраняли. Верховный суд, ряд областных и райсудов признали их правоту. Более 50 командиров РПК СН уже выиграли судебные иски. Оставшиеся продолжают драться.

Тех, кто еще жив (их осталось около 70), возмущает странная позиция руководства в/ч 31600. Оно выбросило из Перечня командиров РПК СН, но внесло в него офицеров штаба и тыла флотилии РПК СН и финансистов (иные из них ракеты с боеголовками видели лишь на картинках, а «обеспечивали безопасность ядерного оружейного комплекса» чаще из столичных кабинетов)...

Удивительно, что и нынешнее руководство в/ч 31600 продолжает утверждать в ответах на обращения командиров РПК СН, что подводные ракетные крейсера стратегического назначения... не имеют отношения к ядерному оружейному комплексу! Может, на их подлодках ракеты были деревянными?

Получается, что с подачи разработчиков проекта президентского Указа он издан только для специалистов «особой категории». И не касается тех, кто «в обнимку» с ракетами по 10-11 месяцев в году охранял мир на нашей земле от мракобесов из США и НАТО?

Командиры РПК СН продолжают биться за свои законные права. Но их челобитные отсылают тем, на кого жалуются мареманы.

На днях они написали Владимиру Путину на его «прямую линию» (7 июня). И живут теперь надеждой, что Президент России их услышит...

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