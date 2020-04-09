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Чиновники - самые подлые, хуже олигархов: Русское общество устало терпеть - Малофеев

09 апреля 2020, 14:35  •  65 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев объяснил отношение нашего общества к чиновникам, которые, на удивление, оказались хуже олигархов. Проблема в том, что наживающие богатства чиновники становятся самыми подлыми, потому что они в принципе перестают выполнять свои функции. А общество устаёт это терпеть.
Сегодня и Россия, и страны мира проходят проверку на прочность. Более того, каждый из нас сможет ответить, достойны ли мы своих предков, которые переживали куда более страшные беды, напомнил в эфире Царьграда Константин Малофеев. И дело здесь не только и не столько в коронавирусе - "закончится он очень быстро". Проблема в экономическом кризисе, который останется довольно надолго, и справляться с ним придётся. Поэтому прямо сейчас нужно понять, что правила игры меняются. И меняются они не только для тех, кто первым пострадал от кризиса, - бедного населения. Новыми они станут и для людей богатых, напомнил Малофеев в программе "Царьград. Главное".
"Мы должны полностью изменить свою экономику. Те меры, которые сейчас в пожарном режиме принимает правительство, на самом деле революционные. Мы должны, в конце концов, уйти от этого грабительского капитализма, которого нигде уже, кроме России, не существует, и вернуться к солидарному государству. Что значит вернуться? Советский Союз - люди старшего поколения это помнят - закончился пустыми полками. Но для того чтобы наполнить пустые полки, достаточно малого и среднего бизнеса. Никто не говорит о том, что крупный бизнес может конкурировать вне государственной поддержки на глобальной арене. Посмотрите, кто у нас ведущие нефтяные компании в мире? Китайские. А у них там нет нефти. Почему тогда первые? Потому что государство их лоббирует, и это государственные интересы. Если наши крупные бизнесмены поймут, что им лучше двигаться вместе с государством, а государство поймёт, что крупный бизнес должен принадлежать правительству, у нас будет другая экономика".
Люди поймут, что в стране справедливое распределение народных богатств. И если что-то принадлежит государству, то в конечном счёте оно оказывается и у нас - в виде субсидий, социальных выплат, льгот, пенсий.
Когда люди наблюдают на улицах "Бентли", а в журналах читают про яхты, у них рождается неприятие. И это относится не только к олигархам, но и к чиновникам, которые ведут себя ещё более подло, потому что они вообще и права на эти богатства не имеют. Олигархи хотя бы демонстрируют какие-то налоговые выплаты.
Возвращение к обществу взаимной солидарности станет и возвращением к исконно русской культуре, которая существовала и до революции, напомнил Малофеев, говоря о Российской Империи. Таким было русское общество на протяжении долгих лет и веков.
В XVII веке, извиняюсь за такой исторический экскурс, но это очень важно, в Смутное время, которое было в тысячу раз хуже того, что творится сейчас, - когда обезлюдела вся Центральная Россия, скукожилась до Московской области, а в Кремле сидели поляки, все русские в конечном счёте объединились. Вся страна, вся земля, как тогда говорили, объединилась. Минин и Пожарский - мы знаем эти два имени. Но кто рассказал о роли ярославских купцов? Которые отдали, на секунду, больше половины не доходов своих, а своего состояния, имущества на то, чтобы это ополчение снабдить, вооружить, дать ему всё необходимое. Вот какая была степень вовлечённости людей в общее русское дело. И поэтому они победили, - подчеркнул Константин Малофеев.
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