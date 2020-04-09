Чиновники - самые подлые, хуже олигархов: Русское общество устало терпеть - Малофеев

Сегодня и Россия, и страны мира проходят проверку на прочность. Более того, каждый из нас сможет ответить, достойны ли мы своих предков, которые переживали куда более страшные беды, напомнил в эфире Царьграда Константин Малофеев. И дело здесь не только и не столько в коронавирусе - "закончится он очень быстро". Проблема в экономическом кризисе, который останется довольно надолго, и справляться с ним придётся. Поэтому прямо сейчас нужно понять, что правила игры меняются. И меняются они не только для тех, кто первым пострадал от кризиса, - бедного населения. Новыми они станут и для людей богатых, напомнил Малофеев в программе "Царьград. Главное".

"Мы должны полностью изменить свою экономику. Те меры, которые сейчас в пожарном режиме принимает правительство, на самом деле революционные. Мы должны, в конце концов, уйти от этого грабительского капитализма, которого нигде уже, кроме России, не существует, и вернуться к солидарному государству. Что значит вернуться? Советский Союз - люди старшего поколения это помнят - закончился пустыми полками. Но для того чтобы наполнить пустые полки, достаточно малого и среднего бизнеса. Никто не говорит о том, что крупный бизнес может конкурировать вне государственной поддержки на глобальной арене. Посмотрите, кто у нас ведущие нефтяные компании в мире? Китайские. А у них там нет нефти. Почему тогда первые? Потому что государство их лоббирует, и это государственные интересы. Если наши крупные бизнесмены поймут, что им лучше двигаться вместе с государством, а государство поймёт, что крупный бизнес должен принадлежать правительству, у нас будет другая экономика".

Люди поймут, что в стране справедливое распределение народных богатств. И если что-то принадлежит государству, то в конечном счёте оно оказывается и у нас - в виде субсидий, социальных выплат, льгот, пенсий.

Когда люди наблюдают на улицах "Бентли", а в журналах читают про яхты, у них рождается неприятие. И это относится не только к олигархам, но и к чиновникам, которые ведут себя ещё более подло, потому что они вообще и права на эти богатства не имеют. Олигархи хотя бы демонстрируют какие-то налоговые выплаты.

Возвращение к обществу взаимной солидарности станет и возвращением к исконно русской культуре, которая существовала и до революции, напомнил Малофеев, говоря о Российской Империи. Таким было русское общество на протяжении долгих лет и веков.