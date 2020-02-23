Чиновники - на выход: до 30% "двойных агентов" могут потерять должности после поправки Путина

Сегодняшняя работа над поправками в Конституцию - показатель того, что Россия не просто укрепила свой суверенитет, но и намерена окончательно избавиться от примата международного права над русским обществом. Примата, навязанного нам в 1993 году на страницах ельцинской Конституции, напомнил председатель общества "Двуглавый орёл", учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев в ходе сегодняшнего Всероссийского съезда. Кроме того, Малофеев указал на ещё один важнейший пункт - это национализация элиты. Через президентскую поправку о запрете двойного гражданства для целого ряда чинов мы полностью изменим государственный аппарат.

"Невозможно описать, как же изменится наш ландшафт в случае, если все, у кого есть двойное гражданство, покинут государственную власть. И их очень много. Это только кажется, что их мало. Есть различные расчёты о том, что среди тех, кого эта норма коснулась, отставников может оказаться до 30 процентов. Они же это не рекламируют. А что означает гражданство другого государства? Это же не только паспорт, но и обязательства перед другим государством - от воинской до налоговой, это легализованная пятая колонна внутри государства. Это совершенно невозможно в суверенном государстве".

Константин Малофеев подчеркнул: например, в Америке такие двойные стандарты невозможны, потому что она суверенное государство. А у нас до последнего времени это было возможно.

"Но теперь появилось предложение Владимира Путина, которое поможет изменить положение вещей. И мы посмотрим, сколько депутатов из прежних созывов останется в Госдуме после очередных выборов. Ну, а шутку про правительство вы и так все знаете: когда в 13:00 президент Путин объявил о том, что имеющие двойное гражданство не могут занимать пост министра, а в 16:30 правительство попросилось в отставку. Мы знаем, что это шутка, но в каждой шутке, как говорится, есть доля истины".

Отдельно Малофеев высказался о конспирологии, связанной с поправками в Конституцию. Есть огромное количество как анонимных, так и вполне экспертных мнений на разных площадках - от телеграм-каналов до официальных платформ, где размышляют, например, об усилении Госсовета России или новой ответственности Государственной Думы.

"Мол, для чего всё это делается, нам же всего не расскажут, что за этим стоит? Так на самом деле за этим стоит очевидное. Безусловно, президент Путин, собираясь покинуть пост президента, желает сохранить стабильность в стране. И здесь нет никакой конспирологии. Конечно, именно для этого и нужны поправки. Он правильно и совершенно верно - для нас, контрреволюционеров, - думает о будущем страны. Мы с вами говорили год назад о том, что после президента Путина никто не сумеет удержать Россию так, как это делает он. Поэтому он и собирается изменить систему государственной власти так, чтобы была система балансов. И тут не надо никакой конспирологии - это правда. А Государственный совет в новом статусе - это очень хорошо. Потому что так мы с вами возвращаемся семимильными шагами к основным законам Российской Империи 25 апреля 1906 года. Посмотрите, что происходит? У нас появляется Государственный совет. Государственная Дума появилась чуть раньше. Может быть, мы когда-нибудь доживём и до Государя Императора".

Кроме того, Малофеев напомнил вот о чём. Ранее Владимир Путин уже говорил о том, что в России невозможна исключительно парламентская республика. А нужна крепкая президентская власть.

"А кто такой президент, например, в европейский государствах сегодня? Это заместитель монарха. Это эрзац монарха. Где президенты в Европе? Напоминаю, это Германия, Италия, Австрия, Болгария... Практически, кроме Франции, которая является 200-летней республикой со своей особенной историей, во всех европейских республиках в ХХ веке президент появился вместо монарха. И сегодняшние изменения в Конституции ведут нас в правильном направлении. Потому что это направление конституционной монархии. И президента в свете поправок, которые мы будем принимать 22 апреля, заменить на конституционного монарха будет очень просто. Поэтому наши с вами мечты могут воплотиться в реальность", - пояснил Малофеев.