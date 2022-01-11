Чиновникам Казахстана заморозили зарплаты на 5 лет. Мораторий объявлен

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплаты чиновникам - членам правительства Казахстана, депутатам, акимам.

На ближайшие 5 лет зарплаты высокопоставленных чиновников республики будут заморожены на том уровне, на каком они есть сейчас, - повышения не предвидится. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплаты чиновникам.

Речь идёт о выплатах членам правительства республики, а также депутатам, акимам.

Кроме того, Токаев предупредил, что за транзакциями людей, которые выводят деньги из страны, будут пристально следить.