Чиновникам до 1 августа продлили срок подачи деклараций. В Кремле объяснили решение Путина

Президент России Владимир Путин продлил срок подачи деклараций о доходах чиновников до 1 августа.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства, это связано с изменениями из-за пандемии коронавируса. Дмитрий Песков указал, что сейчас некоторые сотрудники учреждений находятся на "удалёнке", а потому в установленные ранее сроки собрать необходимые документы не представляется возможным.

"Речь идёт о сдаче деклараций. Некоторые сотрудники оказались на "удалёнке". Из-за режима самоизоляции они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение", - сказал Песков, передаёт РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции был продлён до 30 апреля.