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Чиновникам до 1 августа продлили срок подачи деклараций. В Кремле объяснили решение Путина
19 апреля 2020, 18:10 • 58 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в связи с чем было принято решение перенести срок подачи деклараций для чиновников на август. По его словам, поскольку некоторые сотрудники оказались на "удалёнке", то в установленные ранее сроки они попросту не успели бы подать документы.
Президент России Владимир Путин продлил срок подачи деклараций о доходах чиновников до 1 августа.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства, это связано с изменениями из-за пандемии коронавируса. Дмитрий Песков указал, что сейчас некоторые сотрудники учреждений находятся на "удалёнке", а потому в установленные ранее сроки собрать необходимые документы не представляется возможным.
"Речь идёт о сдаче деклараций. Некоторые сотрудники оказались на "удалёнке". Из-за режима самоизоляции они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение", - сказал Песков, передаёт РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции был продлён до 30 апреля.
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