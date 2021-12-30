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Чиновникам дали ещё год, чтобы отказаться от иностранного гражданства

30 декабря 2021, 21:10  •  114 • Политика
Утверждён закон, продлевающий срок отказа от иностранного гражданства для госслужащих.
В России государственным служащим разрешили к 2023 году отказаться от иностранного гражданства. Таким образом, срок, установленный для чиновников до января 2022 года, продлён на год.
Закон, предусматривающий отсрочку для госслужащих, утвердил президент России Владимир Путин.
Согласно документу к 1 января 2023 года госслужащие должны будут отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство.
Отметим, что в случае нарушения данного закона госслужащим грозит увольнение.
Ранее закон о переносе сроков был одобрен сенаторами, напоминает РИА Новости.

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