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Чиновникам Башкирии пополнили черный список слов-табу

12 ноября 2018, 14:24  •  58 • Политика
Врио главы Башкирии Радий Хабиров запретил своим подчиненным употреблять в его присутствии слово «невозможно». Оно пополнило черный список фраз-табу для чиновников региона. Ранее мэр Уфы Ульфат Мустафин потребовал от госслужащих не пользоваться выражением «ориентировочно».
После оперативного совещания глав районов и городов Башкирии с врио руководителя региона Радием Хабировым местным чиновникам впору вспомнить строчки из песни поп-певца Дмитрия Билана про невозможное возможно. Во время отчета о работе многофункциональных центров на территории республики мэр Учалинского района Фарит Давлетгареев сообщил, что «невозможно физически увеличить количество окошек в районных МФЦ из-за отсутствия площадок».
В ответ Хабиров наложил строгое табу на слово «невозможно» в его присутствии.
«Я прошу при мне слово «невозможно» не употреблять. Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом», - жестко отчитал подчиненного врио главы региона и потребовал навести порядок.
«Если вы мне сходу заявляете о невозможности, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности», - резюмировал руководитель, подчеркнув, что это слово может остаться лишь во внутреннем лексиконе госслужащих Башкирии, «а не для работы».
Это не первый случай в республике, когда чиновникам составляют стоп-лист слов, которые не стоит употреблять при начальстве. Так, ранее мэр Уфы Ульфат Мустафин запретил своим подчиненным использовать слово «ориентировочно», потребовав заменить его конкретикой

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