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Чиновникам – приготовиться: Борьба с коррупцией становится системной
25 марта 2021, 11:45 • 71 • Политика
За последние недели в России прогремели сразу два крупных коррупционных скандала. Сначала на Ставрополье задержали зампреда правительства Александра Золотарёва, после чего губернатор отправил в отставку весь региональный кабинет министров. Затем подоспели новости из Пензы, где по делу о коррупции был арестован губернатор Иван Белозерцев. Продолжится ли весенний "губернаторопад" и какие результаты дадут антикоррупционные чистки региональных элит? Об этом в студии "Первого русского" ведущая Олеся Лосева беседовала с экспертами.
Коррупция – это один из главных факторов, тормозящих развитие страны. Но эффективно бороться с ней можно только тогда, когда имеешь необходимые инструменты. Как показывает опыт Китая, даже высшая мера наказания не может избавить страну от этого недуга. Вместе с этим уповать на мораль чиновников, говоря о том, что "казнокрадство – это плохо", также бессмысленно. Необходимо лишить государственных служащих самой возможности воровать.
Учредитель Царьграда Константин Малофеев не раз говорил, что "чиновники не представляют, они страшно оторвались":
Зачистки вороватых чиновников или системная борьба с коррупцией?
Сейчас самой обсуждаемой новостью стал коррупционный скандал, разразившийся в Пензенской области. Помимо губернатора Ивана Белозерцева были арестованы и пять предполагаемых соучастников. Пока речь идёт о взятках на сумму более 31 миллиона рублей, которые были получены Белозерцевым в минувшем году от главы группы фармкомпаний "Биотек" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова.
По версии следствия, деньги и материальные ценности губернатор получал за предоставление "Биотеку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Интересен и такой факт: в ходе обысков в доме у губернатора следователи изъяли почти полмиллиарда рублей наличными.
Олеся Лосева – Задержания коррупционеров в Ставрополье и в Пензе – единичные ли это случаи или можно говорить, что уже началась зачистка нечистых на руку чиновников в регионах? Что последует за всем этим?
На этот вопрос ведущая попросила ответить руководителя Антикоррупционного комитета Московской области Сергея Королёва.
Конечно, продолжил Королёв, не всё гладко, есть некоторые моменты, которые придётся ещё долго притирать. Однако общество уже увидело эффективность законодательных актов, принятых за последние 5-10 лет для этой системной борьбы с коррупцией, для её выявления и противодействия ей.
Задержание губернатора Пензенской области для многих стало неожиданностью, напомнила ведущая. Ведь во всевозможных рейтингах устойчивости Белозерцев занимал довольно стабильные позиции, его работа, как казалось, не вызывала нареканий, и вдруг такое внезапное задержание. Могло ли быть это заранее спланировано? Может быть, губернатор стал чем-то неугоден, спросила Олеся Лосева у собеседника.
Сама ситуация с задержанием главы региона уже не кажется столь шокирующей. И это не последний такой случай, возможно, к ответу будут привлечены и чиновники более высокого ранга. Ведётся контроль за их расходами и доходами. Вот, скажем, откуда у губернатора дома нашлись полмиллиарда рублей? Понятно же, что не от трудовых доходов, считает Сергей Королёв.
Крупная сумма наличными, коллекция дорогих часов, графины, фужеры, украшенные драгоценными камнями. Эти и другие предметы роскоши были изъяты следователями в здании администрации Пензенской области и в коттедже губернатора Ивана Белозерцева. Скриншот: Царьград.
Год назад губернатора как подменили...
Между тем, продолжила Олеся Лосева, сам губернатор Пензенской области арестом удивлен. По его словам, никаких претензий к нему не было, работал он хорошо, выполнял госпрограммы, да и вообще, себя он считает патриотом. Что думают о ситуации местные жители, как они отзываются о работе губернатора? Ответить на этот вопрос ведущая попросила главного редактора информационно-аналитического портала "The Penza post" Александра Тузова.
И первые четыре года работы он вполне соответствовал ожиданиям местных жителей, продолжил Тузов. Но потом, примерно год назад, губернатора как подменили. Его слова стали откровенно расходиться с делом, как будто он потерял чувство реальности. Уровень протестности в регионе резко повысился. И когда в январе по стране прокатился этот "навальновский сейшн", на улицы Пензы неожиданно вышли почти две тысячи протестующих. Такого раньше никогда не было.
"Кому война, кому мать родна"
Отметим слова Александра Тузова: что-то странное происходить с губернатором Пензенской области стало примерно год назад. А именно тогда случилась пандемия, и главам регионов на фоне борьбы с коронавирусом были даны большие полномочия, напомнила Олеся Лосева. Сейчас многие говорят, что пензенская трещина разошлась именно по медико-санитарной повестке. Получилось "кому война, кому мать родна", слишком уж большим было искушение под шумок пандемии протолкнуть на рынок определённые препараты. Насколько показательна история с Белозерцевым с этой точки зрения, спросила ведущая у Сергея Королёва.
Коррупция действительно наносит нам серьёзный ущерб. Только за 2020 год, по оценке Генпрокуратуры, он составил 63 миллиарда рублей. И чиновники продолжают воровать, отметила Олеся Лосева.
Что последует за задержанием губернатора Пензенской области? Единичный ли это случай, и какие проблемы в борьбе с коррупцией у нас существуют? Ответить на этот вопрос ведущая Царьграда попросила руководителя представительства Антикоррупционного комитета в Петербурге Эдуарда Блинова.
Чёрная дыра, в которой растворяются миллиарды
Если говорить конкретно о господине Белозерцеве, продолжил эксперт, то он регион возглавляет с 2015 года. В то же время в этом же регионе активно трудится экс-сенатор и олигарх от фармации Борис Шпигель со своим "Биотеком". За последние 5-6 лет компания Шпигеля и другие аффилированные с ним организации выиграли госконтрактов на сумму около 4 миллиардов рублей.
И за эти годы, отметил Блинов, ни у Счётной палаты, ни у контрольно-ревизионного управления, ни у службы финансового мониторинга не возникало никаких вопросов. А сейчас неожиданно у губернатора в квартире вдруг обнаруживаются полмиллиарда рублей, ему предъявляют обвинения, находят какие-то часы, подаренный "Мерседес" и так далее. Тут возникает вопрос: почему только сейчас это всё обнаружилось?
Если действительно усилить контроль за отчётностью в части госзакупок, можно ли каким-то образом отчасти решить проблему, спросила ведущая у Сергея Королёва.
Как вернуть деньги, спрятанные коррупционерами за рубежом?
Президент Владимир Путин, обращаясь к Генеральной прокуратуре, сказал, что отдельное внимание нужно обратить на то, насколько расходы чиновников соответствуют их доходам. Также глава государства считает, что нужно отработать механизмы возврата из-за рубежа средств, нажитых преступным путём. В настоящее время, напомнила Олеся Лосева, у госслужащих, подпадающих под контроль за соответствием расходов их доходам, возможно взыскивать в доход государства только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.
Но и этого оказалось мало, правительство внесло в Госдуму предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства документ. Он предусматривает внесение поправок сразу в два федеральных закона – о банковской деятельности и о противодействии коррупции. И эти нововведения, по идее, должны обеспечить нормы, согласно которым денежные средства чиновников всё-таки можно будет изымать в доход государства в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный их доход за последние три года.
Каких нововведений в сфере борьбы с коррупцией можно ожидать в связи с этим новым документом? Ответить на этот вопрос ведущая попросила члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова.
Мы не можем вернуть вывезенные капиталы из-за рубежа, Запад не возвращает нам деньги и не будет возвращать, считает Кабанов. А для того, чтобы деньги вернулись, нам нужно создать довольно простые условия: хочешь сидеть 25 лет, не возвращай деньги. А хочешь отсидеть десять или пять, тогда возвращай деньги, возмещай ущерб. Это торг, и он здесь уместен.
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