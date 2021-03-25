Чиновникам – приготовиться: Борьба с коррупцией становится системной

За последние недели в России прогремели сразу два крупных коррупционных скандала. Сначала на Ставрополье задержали зампреда правительства Александра Золотарёва, после чего губернатор отправил в отставку весь региональный кабинет министров. Затем подоспели новости из Пензы, где по делу о коррупции был арестован губернатор Иван Белозерцев. Продолжится ли весенний "губернаторопад" и какие результаты дадут антикоррупционные чистки региональных элит? Об этом в студии "Первого русского" ведущая Олеся Лосева беседовала с экспертами.

Коррупция – это один из главных факторов, тормозящих развитие страны. Но эффективно бороться с ней можно только тогда, когда имеешь необходимые инструменты. Как показывает опыт Китая, даже высшая мера наказания не может избавить страну от этого недуга. Вместе с этим уповать на мораль чиновников, говоря о том, что "казнокрадство – это плохо", также бессмысленно. Необходимо лишить государственных служащих самой возможности воровать.

Учредитель Царьграда Константин Малофеев не раз говорил, что "чиновники не представляют, они страшно оторвались":

И для того, чтобы не отрывались, они должны быть либо народными депутатами близко к народу, либо профессиональными чиновниками, назначенными по большому конкурсу и с большой ответственностью за то, что они делают.

Зачистки вороватых чиновников или системная борьба с коррупцией?

Сейчас самой обсуждаемой новостью стал коррупционный скандал, разразившийся в Пензенской области. Помимо губернатора Ивана Белозерцева были арестованы и пять предполагаемых соучастников. Пока речь идёт о взятках на сумму более 31 миллиона рублей, которые были получены Белозерцевым в минувшем году от главы группы фармкомпаний "Биотек" Бориса Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова.

По версии следствия, деньги и материальные ценности губернатор получал за предоставление "Биотеку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Интересен и такой факт: в ходе обысков в доме у губернатора следователи изъяли почти полмиллиарда рублей наличными.

Олеся Лосева – Задержания коррупционеров в Ставрополье и в Пензе – единичные ли это случаи или можно говорить, что уже началась зачистка нечистых на руку чиновников в регионах? Что последует за всем этим?

На этот вопрос ведущая попросила ответить руководителя Антикоррупционного комитета Московской области Сергея Королёва.

Это не единичные случаи, а та самая борьба с коррупцией, которая ведётся последние лет 12. Просто сейчас она приобретает более системный характер. И уже не важно, какого уровня проворовавшийся чиновник – сенатор ли это, губернатор или мэр маленького провинциального городка. Сегодня перед законом все начинают уравниваться.

Конечно, продолжил Королёв, не всё гладко, есть некоторые моменты, которые придётся ещё долго притирать. Однако общество уже увидело эффективность законодательных актов, принятых за последние 5-10 лет для этой системной борьбы с коррупцией, для её выявления и противодействия ей.

Задержание губернатора Пензенской области для многих стало неожиданностью, напомнила ведущая. Ведь во всевозможных рейтингах устойчивости Белозерцев занимал довольно стабильные позиции, его работа, как казалось, не вызывала нареканий, и вдруг такое внезапное задержание. Могло ли быть это заранее спланировано? Может быть, губернатор стал чем-то неугоден, спросила Олеся Лосева у собеседника.

Я более чем уверен, что эти события были вполне ожидаемыми. А высокие рейтинги губернатора – это, чаще всего, результаты работы совсем других людей, госслужащих, которые являются исполнителями на местах. От самого главы региона зависят какие-то политические решения в регионе. На местах это прекрасно понимают.

Сама ситуация с задержанием главы региона уже не кажется столь шокирующей. И это не последний такой случай, возможно, к ответу будут привлечены и чиновники более высокого ранга. Ведётся контроль за их расходами и доходами. Вот, скажем, откуда у губернатора дома нашлись полмиллиарда рублей? Понятно же, что не от трудовых доходов, считает Сергей Королёв.

Крупная сумма наличными, коллекция дорогих часов, графины, фужеры, украшенные драгоценными камнями. Эти и другие предметы роскоши были изъяты следователями в здании администрации Пензенской области и в коттедже губернатора Ивана Белозерцева. Скриншот: Царьград.

Год назад губернатора как подменили...

Между тем, продолжила Олеся Лосева, сам губернатор Пензенской области арестом удивлен. По его словам, никаких претензий к нему не было, работал он хорошо, выполнял госпрограммы, да и вообще, себя он считает патриотом. Что думают о ситуации местные жители, как они отзываются о работе губернатора? Ответить на этот вопрос ведущая попросила главного редактора информационно-аналитического портала "The Penza post" Александра Тузова.

Мнения о ситуации у нас довольно разные. Когда Иван Белозерцев шесть лет назад занял кресло губернатора, это воспринималось как настоящий прорыв – больно уж настрадались в регионе от бывшего руководителя, олицетворявшего персонаж из 90-х годов. Поэтому приход стройного, улыбчивого и спортивного нового губернатора, выпускника Военно-политической академии Минобороны ещё СССР, вызвал воодушевление.

И первые четыре года работы он вполне соответствовал ожиданиям местных жителей, продолжил Тузов. Но потом, примерно год назад, губернатора как подменили. Его слова стали откровенно расходиться с делом, как будто он потерял чувство реальности. Уровень протестности в регионе резко повысился. И когда в январе по стране прокатился этот "навальновский сейшн", на улицы Пензы неожиданно вышли почти две тысячи протестующих. Такого раньше никогда не было.

К сожалению, и семья губернатора оказалась замешана в странных многоуровневых бизнес-коммуникациях. Сказалось и то, что Белозерцев не выполнил своего обещания и не убрал из регионального правительства проворовавшегося замглавы кабмина. Сыграл свою роль и арест министра сельского хозяйства области Андрея Бурлакова. Всё это вызывало непонимание у гражданского общества. Так что ситуация с задержанием Белозерцева была в чём-то даже ожидаемой.

"Кому война, кому мать родна"

Отметим слова Александра Тузова: что-то странное происходить с губернатором Пензенской области стало примерно год назад. А именно тогда случилась пандемия, и главам регионов на фоне борьбы с коронавирусом были даны большие полномочия, напомнила Олеся Лосева. Сейчас многие говорят, что пензенская трещина разошлась именно по медико-санитарной повестке. Получилось "кому война, кому мать родна", слишком уж большим было искушение под шумок пандемии протолкнуть на рынок определённые препараты. Насколько показательна история с Белозерцевым с этой точки зрения, спросила ведущая у Сергея Королёва.

Я думаю, о том, что происходило в период пандемии, когда главам регионов были даны достаточно широкие полномочия, нам ещё предстоит узнать. И история с Белозерцевым – это только первая ласточка. В дальнейшем мы ещё узнаем о выявленных нарушениях и хищениях, которые допустили в этот период нечистые на руку руководители.

Коррупция действительно наносит нам серьёзный ущерб. Только за 2020 год, по оценке Генпрокуратуры, он составил 63 миллиарда рублей. И чиновники продолжают воровать, отметила Олеся Лосева.

Что последует за задержанием губернатора Пензенской области? Единичный ли это случай, и какие проблемы в борьбе с коррупцией у нас существуют? Ответить на этот вопрос ведущая Царьграда попросила руководителя представительства Антикоррупционного комитета в Петербурге Эдуарда Блинова.

Случай, безусловно, не единичный. У нас каждый год сообщают о задержании и привлечении к ответственности очередного губернатора или вице-губернатора. И счёт наворованного идёт на миллионы, миллиарды. К сожалению, это уже привычное явление. Наверное, здесь нужно менять подходы к борьбе с коррупцией. Пока такое впечатление, что выявляют только "избранных", – если нужно кого-то привлечь к ответственности, повод неожиданно появляется. Как в поговорке – "был бы человек, а дело всегда найдётся". Мне кажется, не хватает более системной борьбы с коррупцией.

Чёрная дыра, в которой растворяются миллиарды

Если говорить конкретно о господине Белозерцеве, продолжил эксперт, то он регион возглавляет с 2015 года. В то же время в этом же регионе активно трудится экс-сенатор и олигарх от фармации Борис Шпигель со своим "Биотеком". За последние 5-6 лет компания Шпигеля и другие аффилированные с ним организации выиграли госконтрактов на сумму около 4 миллиардов рублей.

И за эти годы, отметил Блинов, ни у Счётной палаты, ни у контрольно-ревизионного управления, ни у службы финансового мониторинга не возникало никаких вопросов. А сейчас неожиданно у губернатора в квартире вдруг обнаруживаются полмиллиарда рублей, ему предъявляют обвинения, находят какие-то часы, подаренный "Мерседес" и так далее. Тут возникает вопрос: почему только сейчас это всё обнаружилось?

Если бы мы ежегодно проверяли и губернаторов, как ответственных лиц по региону, и представителей коммерческих организаций, постоянно выигрывающих на безальтернативной основе конкурсы на поставку медпрепаратов или оборудования, если бы с них требовали бы строгие отчёты, возможно, им не удалось бы столько украсть. А сейчас мы пытаемся ухватить их за хвост. Правда, отмечу: мы ещё не знаем, украл или не украл губернатор, всё это будет установлено в ходе следствия. Но Следственный комитет уже сообщил, что и в выборах губернатора Пензенской области были выявлены нарушения. Чего же мы ждём?

Если действительно усилить контроль за отчётностью в части госзакупок, можно ли каким-то образом отчасти решить проблему, спросила ведущая у Сергея Королёва.

Здесь вопрос не столько в самой отчётности, сколько в необходимости менять само законодательство о госзакупках и госзаказе. На сегодняшний день – это чёрная дыра, в которой растворяются даже не миллионы, а миллиарды рублей. И речь идёт именно о хищениях. Законодательство в этой части у нас достаточно слабое и нередко даёт возможность заниматься коррупцией. Конечно, это вопрос не одномоментный.

Как вернуть деньги, спрятанные коррупционерами за рубежом?

Президент Владимир Путин, обращаясь к Генеральной прокуратуре, сказал, что отдельное внимание нужно обратить на то, насколько расходы чиновников соответствуют их доходам. Также глава государства считает, что нужно отработать механизмы возврата из-за рубежа средств, нажитых преступным путём. В настоящее время, напомнила Олеся Лосева, у госслужащих, подпадающих под контроль за соответствием расходов их доходам, возможно взыскивать в доход государства только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.

Но и этого оказалось мало, правительство внесло в Госдуму предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства документ. Он предусматривает внесение поправок сразу в два федеральных закона – о банковской деятельности и о противодействии коррупции. И эти нововведения, по идее, должны обеспечить нормы, согласно которым денежные средства чиновников всё-таки можно будет изымать в доход государства в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный их доход за последние три года.

Каких нововведений в сфере борьбы с коррупцией можно ожидать в связи с этим новым документом? Ответить на этот вопрос ведущая попросила члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова.

Пока это только необходимые технические поправки, модифицирующие наше антикоррупционное законодательство, которые расширяют перечень изымаемых объектов. Прежде всего, речь идёт о деньгах. Конечно, в деле борьбы с коррупцией важны технологии и ужесточение уголовного законодательства.

Мы не можем вернуть вывезенные капиталы из-за рубежа, Запад не возвращает нам деньги и не будет возвращать, считает Кабанов. А для того, чтобы деньги вернулись, нам нужно создать довольно простые условия: хочешь сидеть 25 лет, не возвращай деньги. А хочешь отсидеть десять или пять, тогда возвращай деньги, возмещай ущерб. Это торг, и он здесь уместен.