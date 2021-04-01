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Чиновника остановили перед встречей с директором Всемирного банка: "Есть вопросик"
01 апреля 2021, 01:25 • 59 • Политика
Замглавы правительства Алексей Оверчук в среду обсудил совместную работу России и группы Всемирного банка. Незадолго до этого в объективы журналистов попал момент, когда президент России попросил чиновника остаться и обсудить некий важный вопрос.
Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук в формате видеовстречи провёл переговоры с управляющим директором банка Акселем ван Тротсенбургом. Об этом говорится на сайте кабмина.
В сообщении сказано, что стороны обсудили ряд вопросов по совместной работе России и группы Всемирного банка, а также процесс выполнения договорённостей, которые достигнуты в октябре прошлого года.
Также в разговоре речь шла о ключевых проблемах, связанных с изменением климата, и усилиях по обеспечению устойчивого развития.
Незадолго до этого Алексея Оверчука лично президент РФ Владимир Путин попросил остаться на рабочем месте. Момент попал в объективы журналистов.
Подводя итог совещания, Путин невольно перефразировал знаменитую цитату из культового сериала "Семнадцать мгновений весны". Президент попрощался со всеми, а Оверчука попросил остаться. "Есть вопросик, хочу с вами обсудить", - объяснил глава государства.
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