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Чиновник унизил украинцев: Афганские беженцы зачастую образованнее

06 сентября 2021, 16:50  •  38 • В мире
Украина готова принять около пяти тысяч афганских беженцев, заявил советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.
В своём публичном комментарии украинский чиновник заявил, что среднестатистический украинец отчасти проигрывает афганскому беженцу. По его словам, "это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах". Он указал, что афганцы даже гораздо более интегрированы в западное общество, чем обычный украинец. Да и по образованности, добавил Арестович, афганцы якобы лучше украинцев.
"Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки", - произнёс он.
По его словам, Украина "точно выдержит" приём порядка пяти тысяч беженцев из Афганистана.
Он убеждён, что с иностранцами в Незалежной проблем не будет в принципе.
"С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее", - заявил Арестович в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV.

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