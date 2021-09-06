Чиновник унизил украинцев: Афганские беженцы зачастую образованнее

Украина готова принять около пяти тысяч афганских беженцев, заявил советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович.

В своём публичном комментарии украинский чиновник заявил, что среднестатистический украинец отчасти проигрывает афганскому беженцу. По его словам, "это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах". Он указал, что афганцы даже гораздо более интегрированы в западное общество, чем обычный украинец. Да и по образованности, добавил Арестович, афганцы якобы лучше украинцев.

"Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки", - произнёс он.

По его словам, Украина "точно выдержит" приём порядка пяти тысяч беженцев из Афганистана.

Он убеждён, что с иностранцами в Незалежной проблем не будет в принципе.

"С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будет использовать как переводчиков и так далее", - заявил Арестович в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV.