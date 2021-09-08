Чиновник, а погиб, как русский мужик: Светлой памяти Евгения Зиничева

Руководитель МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев трагически погиб на межведомственных учениях при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека.

С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев,

- гласит официальное сообщение МЧС.

По словам источников различных информационных агентств, Зиничев погиб во время съёмок учебного фильма для МЧС. Оператор сорвался с края обрыва, министр попытался его удержать, а затем, ещё до того как кто-то еще успел среагировать, "рванул в воду" за ним. К сожалению, по сообщениям источников, в итоге погибли и оператор, и попытавшийся спасти его министр.

Это было на учениях МЧС

Учения начались 7 сентября сразу в 7 арктических регионах страны. Зиничев дал старт учениям из полевого лагеря МЧС, развёрнутого возле порта Дудинка в Красноярском крае. Вместо с ним в штабе учения присутствовали губернатор края Александр Усс и представители "Норникеля".

На учениях предполагалось отработать 12 различных сценариев чрезвычайных ситуаций, в этом задействовались до 6 тысяч специалистов МЧС и других ведомств. В сообщениях пресс-службы МЧС указывалось, что в ходе учений будет опробовано "47 новых образцов техники, экипировки и методологий", а также "организовано взаимодействие 18 федеральных органов исполнительной власти и госкорпораций". В учениях также "принимают участие 50 иностранных делегатов из 20 стран, в том числе из Финляндии, Дании, США, Канады и Норвегии".

Сам министр так описывал задачи учений (цитируем по ТАСС).

Учения проходят в субъектах, которые непосредственно граничат с акваторией Северного морского пути. И в Арктике такого рода мероприятия проводятся впервые. Формат, география, количество и состав привлекаемых сил и средств подтверждают его уникальность. Компетенция каждого участвующего специалиста важна и востребована. А ситуации, которые отрабатываются, являются характерными для Арктического региона.

Сценарий учений был весьма разнообразен. Предполагалось, в частности, отработать ликвидацию пожара на плавучей теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" на Чукотке. Кроме того, по сценарию предполагалось, в частности, что в Нарьян-Маре ликвидируется вспышка сибирской язвы, в Воркуте опробуется новый метод ликвидации пожара в шахте, в акватории морского порта Архангельск ликвидируется разлив нефтепродуктов, в акватории порта Мурманска – авария на пассажирском судне. Одновременно в Якутии отрабатывалась ситуация аварийной посадки воздушного судна в аэропорту Тикси и т. д. Завершающим аккордом учений должна была стать ликвидация разлива нефти в прибрежной полосе в Ненецком автономном округе.

В среду утром на сайте МЧС появилась информация о том, что глава ведомства проинспектировал ход строительства новой пожарной части в Норильске, а также посетил Дудинский арктический поисково-спасательный отряд МЧС.

Трагический и героический эпизод – не первый в истории МЧС, как ни в каком другом ведомстве здесь руководители регулярно лично работают "на линии огня", участвуя в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вспоминают, в частности, гибель при спасении подчинённых начальника МЧС по Приморью полковника Олега Федюры, когда во время стихийного бедствия "КамАЗ" МЧС перевернулся при форсировании вброд реки Павловка.

Биография героя

Евгению Зиничеву было 55 лет.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он окончил экономический факультет Санкт-Петербургского института бизнеса и права.

В 1984 – 1986 годах проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР на Северном флоте.

В 1987 – 2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем России, в том числе заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

С июля по октябрь 2016 года был временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области.

В ноябре 2016 года Зиничев занял пост заместителя директора ФСБ России.

18 мая 2018 года указом президента России Евгений Зиничев назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2020 году ему было присвоено звание генерала армии.

Министр Зиничев награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова.