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Чиновничье хамство на людской беде: Потоп в Иркутской области вскрыл неприглядные факты

21 августа 2019, 14:54  •  112 • Политика
Потоп в Иркутской области вскрыл не только проблемы с реагированием на угрозы ЧС, но и неприглядные факты, раскрывающие отношение руководства региона к жителям. Пример чиновничьего хамства на людской беде продемонстрировала, в частности, пресс-секретарь губернатора Ирина Алашкевич.
В Иркутской области разразился скандал, связанный с откровенным высказыванием пресс-секретаря губернатора Ирины Алашкевич в адрес пострадавших от наводнения жителей региона. В соцсети и телеграм-каналы попала аудиозапись, сделанная, предположительно, во время внутреннего совещания в правительстве региона. Женский голос, очень напоминающий голос Алашевич, глумится над "быдлом", которое пришло на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Эта встреча, признаётся голос, вызвала ощущение "мерзости и гадости". "Понимаете, я на них смотреть не могу", - признаётся выступающая.
"Люди, вся эта бичевня, пришли - вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в чёрном, и белые носочки. Эта шляпа у неё… Одеты черт-те как, два класса образования", - описывает голос людей, потерявших жильё и всё имущество во время паводка. "Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья (…). А губернатор сказал, что я должна находиться тоже в Тулуне. Ну, непонятно. Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться..." - говорит голос на записи.
Журналисты моментально провели независимую экспертизу утёкшего в Сеть аудио. Её результаты подтвердили: заявление действительно сделано Алашкевич. Начальник экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в России Юрий Макеев, комментируя запись, ответил, что голос принадлежит человеку нервному, неуравновешенному, мало уверенному в себе.

Не я. Или нет, не я

Сама Алашкевич по поводу скандала дала два крайне противоречивых комментария. В разговоре с РИА Новости она назвала аудиозапись подделкой. В другом случае она не стала делать опровержений, отметив, что предпочитает дождаться официальной экспертизы.
На тщательной проверке записи на предмет монтажа и фальсификации, отметим, настаивает непосредственный руководитель Алашкевич - губернатор Сергей Левченко. Правда, как пишет "Московский комсомолец", виноватого в администрации региона нашли ещё до того, как проверка была начата.
Под увольнение, несмотря на уверения губернатора, попал фотограф и видеооператор пресс-службы губернатора Александр Шудыкин. Он проработал в "сером доме" 11 лет, при трёх губернаторских командах. И только с Алашкевич ему не удалось найти общий язык. Руководительница 18 раз требовала от него уволиться по собственному желанию. И когда запись распространилась в соцсетях, Шудыкину тут же принесли на подпись приказ о сокращении.
Сам он при этом уверяет, что не записывал выступление начальницы, потому что уже четвёртый год не ходит на планёрки - "там лишь крики и раздражение". Из газеты "Областная", где фотограф подрабатывал, его тоже попросили.

Ловили на вранье

Стоит отметить, Ирину Алашкевич уже обвиняли в непрофессионализме и даже прямой лжи. Так, издание "Бабр" поймало её на вранье по поводу отставки мэра Ангарска Сергея Петрова, который "забыл" указать в декларации часть доходов и имущество жены.
"С Ириной Алашкевич давно всё понятно: человек явно занимает не своё место. Печально, однако, что с такими друзьями губернатору и врагов не надо", - отмечали тогда журналисты.

Справка

Напомним, руководит Иркутской областью губернатор Сергей Левченко. Он находится в этой должности со 2 октября 2015 года. Коммунист. В 2011 году кандидатура Левченко называлась среди возможных кандидатов от КПРФ на президентских выборах 2012 года.
Главой региона стал, обойдя на выборах на 15% врио губернатора области Сергея Ерощенко от партии "Единая Россия".
Имя губернатора несколько раз за последнее время всплывало в скандалах. Так, именно он в 2016 году назначил министром лесного комплекса региона Сергея Шеверду. Спустя три года сотрудники ФСБ задержали чиновника в аэропорту Шереметьево в Москве по уголовному делу в организации незаконной вырубки 120 га леса на почти миллиард рублей в заказнике Тулоконь в Казачинско-Ленском районе.
Да и сам губернатор отличился. В 2018 году на YouTube была выложена видеозапись, на которой Левченко расстрелял в упор медведя, находящегося в спячке. Тогда же депутат Государственной Думы, глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой дать оценку произошедшему. Пресс-служба главы региона выгородила начальника, сообщив, что охота была законной, по лицензии, медведь был шатуном, и вообще все происходило не в 2018-м, как утверждает прокуратура, а в 2016 году.
Тем не менее прокуратура области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 "Незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения".
Вызвали в регионе вопросы и многочисленные служебные поездки губернатора. Так, издание "Иркутск сегодня" подсчитало, что в 2018 году Левченко 124 дня провел в командировках, в том числе заграничных (Париж, Лион и Эвиан во Франции, Улан-Батор в Монголии, Пекин, Харбин и Циндао в Поднебесной, кубинская Гавана, итальянская Верона и белорусский Минск напоследок) и четыре раза сходил в отпуск.
"Насколько вообще эффективны заграничные командировки губернатора?" - задался вопросом депутат Законодательного собрания Виталий Перетолчин.

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