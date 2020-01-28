China.com: Запад уничтожит Россию за три часа, главная проблема - неготовность авиации • 193 • Аналитика

О возможной крупномасштабной войне рассуждают не только в России, США и Европе, но и в Китае. В Поднебесной опасаются быстрого разгрома России, которая якобы будет уничтожена Западом во главе с американцами за три часа. Названа даже "причина" - "неготовность авиации".



Издание China.com пишет, что в последнее время противостояние России и США значительно ужесточилось. Одной из главных причин стал конфликт на Ближнем Востоке, в котором интересы РФ и США серьезно столкнулись и в Сирии, и по поводу роли Ирана в региональной политике.







В качестве упреждающей меры США озаботились изоляцией России. Причем эта изоляция выстраивается от Ближнего Востока через Восточную и Западную Европу и до Арктического региона. Россия, конечно, всеми силами пытается эту изоляцию преодолеть, особенно в военной сфере. Так, очень перспективным становится Арктический регион, где разворачиваются новые вооружения и войсковые части, постоянно проводятся маневры.



Однако главным направлением, как считают китайские аналитики, остается европейское. И именно на нем Россию подстерегает колоссальная опасность. Ведь здесь сосредоточены и контингенты войск США в странах Европы, и армии американских союзников по НАТО.



На европейском направлении американцы разместили мощные средства противоракетной обороны средней дальности, стратегическую авиацию и, что самое важное, 600 ядерных боеголовок и 80 стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Этих сил, по мнению China.com, достаточно для того, чтобы подписать России смертный приговор. Три часа – и Россия может быть уничтожена как независимое государство: к такому нерадостному выводу приходит китайское СМИ.



Китайцы обвиняют Россию в устаревших вооружениях. Так, не столь давно другое китайское издание, Sina, опубликовало масштабную статью, в которой пыталось обосновать, почему Россия так и не может производить стратегические бомбардировщики, и даже проект ПАК ДА не является прорывным в военной авиации. Главную проблему китайцы видят в отсутствии денег: нет финансирования – нет ни разработок, ни производства, а в плане денег Россия Америке, конечно, не конкурент.



Но действительно ли это так? Американцы действительно наращивают свои вооружения в Европе, интегрируют в НАТО все новые и новые страны. Но их союзники в Восточной Европе – карликовые государства, способные выставить по несколько батальонов мало мотивированных солдат. Использование ядерного оружия может быть ограничено властями стран Западной Европы, которым не захочется превращать свои государства в мишени для российского оружия.



Кроме того, в последнее время Россия уделяет особое внимание развитию собственных новейших средств противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационных станций, военной авиации, подводных лодок. Конечно, может быть мы перевооружаемся не особо стремительными темпами, но факт, что сейчас российская армия является самой боеспособной за весь период со времени прекращения существования Советского Союза. Причем эта боеспособность обеспечена не численностью личного состава, а именно вооружением и качеством подготовки. Прошли те времена, когда Россия «закидывала» противника солдатами стрелковых дивизий. Теперь будет действовать новое высокоточное и высокотехнологичное оружие.



Россия также утверждает, что сможет за считанные часы нанести удары по важнейшим точкам противника. Вряд ли американскому истеблишменту и лондонским финансистам хочется превратиться в ядерную пыль под ударами российских ракет по ключевым центрам Запада. Возможно, с такой перспективой согласились бы польские или прибалтийские наци – фанатики, но их мнение, к счастью, даже на Западе никто не воспринимает всерьез.



Понятен и интерес Китая к возможной войне Запада против России. В Пекине прекрасно понимают, что, во-первых, Россия – «ключик» к Азии и если Запад победит Россию, то следующей мишенью атаки американцев станет сама Поднебесная. Во-вторых, свержение российской власти и установление контроля за российскими территориями лишит Китай возможности использования российских природных ресурсов, что также будет иметь крайне плачевные последствия для Поднебесной.



Наконец, есть еще и Арктика, в которую Китай тоже пытается прорваться, но поскольку не является арктической державой, может действовать в арктических широтах исключительно посредством России. Так что все причины Китая переживать о судьбе России лежат в сугубо прагматической плоскости. О возможной крупномасштабной войне рассуждают не только в России, США и Европе, но и в Китае. В Поднебесной опасаются быстрого разгрома России, которая якобы будет уничтожена Западом во главе с американцами за три часа. Названа даже "причина" - "неготовность авиации".Издание China.com пишет, что в последнее время противостояние России и США значительно ужесточилось. Одной из главных причин стал конфликт на Ближнем Востоке, в котором интересы РФ и США серьезно столкнулись и в Сирии, и по поводу роли Ирана в региональной политике.В качестве упреждающей меры США озаботились изоляцией России. Причем эта изоляция выстраивается от Ближнего Востока через Восточную и Западную Европу и до Арктического региона. Россия, конечно, всеми силами пытается эту изоляцию преодолеть, особенно в военной сфере. Так, очень перспективным становится Арктический регион, где разворачиваются новые вооружения и войсковые части, постоянно проводятся маневры.Однако главным направлением, как считают китайские аналитики, остается европейское. И именно на нем Россию подстерегает колоссальная опасность. Ведь здесь сосредоточены и контингенты войск США в странах Европы, и армии американских союзников по НАТО.На европейском направлении американцы разместили мощные средства противоракетной обороны средней дальности, стратегическую авиацию и, что самое важное, 600 ядерных боеголовок и 80 стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Этих сил, по мнению China.com, достаточно для того, чтобы подписать России смертный приговор. Три часа – и Россия может быть уничтожена как независимое государство: к такому нерадостному выводу приходит китайское СМИ.Китайцы обвиняют Россию в устаревших вооружениях. Так, не столь давно другое китайское издание, Sina, опубликовало масштабную статью, в которой пыталось обосновать, почему Россия так и не может производить стратегические бомбардировщики, и даже проект ПАК ДА не является прорывным в военной авиации. Главную проблему китайцы видят в отсутствии денег: нет финансирования – нет ни разработок, ни производства, а в плане денег Россия Америке, конечно, не конкурент.Но действительно ли это так? Американцы действительно наращивают свои вооружения в Европе, интегрируют в НАТО все новые и новые страны. Но их союзники в Восточной Европе – карликовые государства, способные выставить по несколько батальонов мало мотивированных солдат. Использование ядерного оружия может быть ограничено властями стран Западной Европы, которым не захочется превращать свои государства в мишени для российского оружия.Кроме того, в последнее время Россия уделяет особое внимание развитию собственных новейших средств противовоздушной и противоракетной обороны, радиолокационных станций, военной авиации, подводных лодок. Конечно, может быть мы перевооружаемся не особо стремительными темпами, но факт, что сейчас российская армия является самой боеспособной за весь период со времени прекращения существования Советского Союза. Причем эта боеспособность обеспечена не численностью личного состава, а именно вооружением и качеством подготовки. Прошли те времена, когда Россия «закидывала» противника солдатами стрелковых дивизий. Теперь будет действовать новое высокоточное и высокотехнологичное оружие.Россия также утверждает, что сможет за считанные часы нанести удары по важнейшим точкам противника. Вряд ли американскому истеблишменту и лондонским финансистам хочется превратиться в ядерную пыль под ударами российских ракет по ключевым центрам Запада. Возможно, с такой перспективой согласились бы польские или прибалтийские наци – фанатики, но их мнение, к счастью, даже на Западе никто не воспринимает всерьез.Понятен и интерес Китая к возможной войне Запада против России. В Пекине прекрасно понимают, что, во-первых, Россия – «ключик» к Азии и если Запад победит Россию, то следующей мишенью атаки американцев станет сама Поднебесная. Во-вторых, свержение российской власти и установление контроля за российскими территориями лишит Китай возможности использования российских природных ресурсов, что также будет иметь крайне плачевные последствия для Поднебесной.Наконец, есть еще и Арктика, в которую Китай тоже пытается прорваться, но поскольку не является арктической державой, может действовать в арктических широтах исключительно посредством России. Так что все причины Китая переживать о судьбе России лежат в сугубо прагматической плоскости. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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